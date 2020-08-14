痛嗎？幫你揉揉...噁男踩女子腳後跟再偷摸　落網辯：穿絲襪就受不了　

▲上海變態男專踩女子腳後跟，假藉安撫伸狼爪性騷。（圖／翻攝上海虹口檢察院）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸上海市一名男子去年底多次尾隨女子進電梯，藉機猥褻，其犯案手法如出一轍，都在對方出電梯時用腳踩被害人腳後跟，之後說，「不好意思，幫你揉一揉」，藉機性騷擾。男子落網後坦承，自己對穿絲襪與高跟鞋的女子有特別愛好，為了滿足慾望才犯案，最近當地法院依強制猥褻罪判處男子8個月有期徒刑。

《澎湃》新聞報導，當地警方在2019年12月16日晚間接獲報案，一名女子表示在住家社區的電梯遇到變態，警方隨後調閱監視器，發現兇手正是尾隨被害人進電梯的男子。

報導指出，這名男子出電梯時，踩了被害人腳後跟，之後就趁機上前撫摸、揉搓被害人的腳踝部。被害人回憶，「他在我身後狠狠踩了我一腳，然後他說『對不起， 不好意思， 踩了你一腳， 我來幫你揉一揉』之類的話，之後就蹲下強行脫了我的鞋幫我揉腳……」

▲變態踩腳男最終被判處8個月徒刑。（圖／翻攝上海虹口檢察院）

被害人表示，自己一開始還以為是鄰居，不想傷和氣，便跟男子說需要了，沒想到自己想把腳從男子手中掙脫出來時，男子不但沒有鬆手，反而將她的絲襪撕壞，並繼續摸她的腳和小腿。被害人這時大聲吼叫，男子受到驚嚇才逃離現場。

警方到場立刻調閱監視器，並循線逮捕到這名汪姓男子。他向警方供稱，自己已經不只一次尾隨女性並踩腳了，因為自己對穿絲襪與高跟鞋的女子有特別愛好，為了滿足慾望才犯案。

最終，經精神衛生中心司法鑒定，汪姓嫌犯具有完全刑事責任能力，檢察官審查案件後，認定他以暴力方法強制猥褻他人，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十七條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強制猥褻罪追究其刑事責任，最終判處有期徒刑8個月。