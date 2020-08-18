牧師農陳進寶栽種安全秋葵　加工成「秋葵餅乾」爆紅

▲就讀神學研究所的陳進寶種植秋葵，委託代工秋葵餅乾，意外爆紅 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

就讀神學院研究所、擔任牧師的陳進寶，因母親生病返鄉幫忙農務，現辦理休學全心種秋葵，將生鮮秋葵賣到市場，還委託加工成秋葵餅乾，不同口味的秋葵餅乾香酥脆美，引起消費者採購，意外爆紅。

43歲的陳進寶，7年前回到屏東縣佳冬鄉老家幫忙，鄉下很多地方都種檳榔，他知道檳榔觀感不好，但無法改變長輩想法，只能在檳榔樹下先種香蕉，慢慢改變耕作方式，以香蕉為主要經濟來源。

由於曾因宗教信仰不同，和長輩起了紛爭，農作物管理方式也和長輩意見不同，但堅持環境及生態的觀念，意外讓某小學老師感動，把家中1公頃多原太陽能公司用高租金承租的地，卻用很低租金租給他耕種。



陳進寶租了這塊，原來也種檳榔，徵得主人同意砍除後，老婆建議他種秋葵，由於栽種門檻較低，且採收時間長，到現在都還在採收，一天量約60公斤。採收下來會先冷藏，隔天一早到高雄的果菜市場販售，沒賣完的秋葵可以加工成秋葵餅乾，提升產品價值。

陳進寶說，起初回到鄉下因沒務農經驗，很怕做不好，他感謝當時屏東縣政府開辦的燕南飛計畫，讓他有機會學習務農的技術，及認識更多志同道合的朋友，不懂的地方可以向農改場專家請益。

他表示，這一季的種秋葵，下一季準備種番茄及玉米，年收入已不亞於一般上班族，他開始訓練上高中的兒子朝農業發展，他認為種田是可以賺錢也可以傳承的。

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