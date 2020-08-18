　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嗆法官「若我無罪要你賠死」前中壢市代劉威德索賄定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲前中壢市代會副主席劉威德收賄，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前中壢市市民代表會副主席劉威德因賄選遭拘提羈押，曾嗆法官「若我當選，又被判無罪，要你賠死我。」而檢調又查出他與妻子周秀玲，借開路名義向包商索取賄賂300萬元，還事先撰寫「借據」，因此對劉氏夫婦提起公訴。劉氏夫婦一審無罪，二審改將兩夫婦分別判刑4年與3年10月。案經上訴，最高法院18日駁回定讞。

現年60歲的劉威德，於2014年九合一大選時遭檢舉，涉嫌以高級水果禮盒等物品饋贈樁腳，再由兄弟出面向樁腳要求抄寫選舉人名冊、以1票1千元交付賄款，營造劉威德不知情的假象。最後檢調單位逮捕劉威德等人，羈押獲准。

當時劉威德被檢調拘提，竟嗆調查官，「你給我記住」、「我找1000個人來包圍你。」「我打電話回去馬上叫人家給你圍起來」。檢方聲請羈押後，法院召開羈押庭，他也當庭向法官嗆聲「若我當選，又被判無罪，要你賠死我。」賄選部分檢方起訴後，請求法院加重其刑，一審法院將他判刑3年10月，二審加重為4年，八月初才定讞。

另外檢調單位也查出，他在擔任市代會副主席期間涉嫌收賄。檢方發現，某建設公司規劃在中壢市仁祥段土地興建社區，但土地僅有條小路對外通行，缺乏聯外道路將影響購屋意願。因此建商，透過關係找上劉威德的妻子周秀玲，並以300萬元的代價，希望劉威德以副主席的身分，協助推動15公尺寬都市計畫道路的土地徵收。雙方為免遭查獲，還刻意簽了「借據」，謊稱是借貸。檢方依照貪污罪嫌，對劉氏夫婦與包商提起公訴。

一審法院審理後，查無對價關係，判處3人均無罪；案經上訴，高等法院審理後卻出現逆轉判決。高院改認定劉氏夫婦與包商間，確實構成「期約」賄賂，因此改依照「職務上行為期約賄賂罪」，將劉威德判刑4年、褫奪公權2年，周秀玲3年10月、褫奪公權1年。全案再上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。

ET快訊
小鮮肉健身狂喝高蛋白！沒練成猛男全身變「痘花男」
快醒來！村落第一個考上醫科　南一中楊振杰卻摔車昏迷
香蕉砸千萬淡水買房！　每月開銷驚人…還要給2萬孝親費
鬼門明天開！住飯店「11大恐怖禁忌」…聖經翻開有玄機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶為紀念愛情…跑去新月橋「對月亮刻字」　網友詛咒：一輩子找不到幸福！

快訊／預拌混凝土車過彎翻覆　駕駛卡車內無心跳...怪手急援送醫搶救中

喝酒後吞服大量藥物 　彰化中年男意識不清送醫急救

宜蘭五結52甲溼地遭地主違規建滑水道游泳池　環團籲應以溼地保育法開罰開罰

臉書酸她「生了兩個鬼胎」　OL遭討60萬崩潰：絕食3年也還不起

不顧收留12年恩情竟綑綁9旬母女害命　白眼狼輕判12年

桃園大圳驚見無名女屍　嚴重腐壞將採DNA釐清身分

快醒來！台南一中楊振杰考上長庚中醫卻車禍昏迷　親友上網集氣

用電問題爆糾紛…男房客傳刀照怒嗆：錢留著買棺材！　張淑晶告贏獲賠8萬

雲林居家檢疫男「KTV歡唱」！　半夜溜出門1小時代價10萬起跳　

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

情侶為紀念愛情…跑去新月橋「對月亮刻字」　網友詛咒：一輩子找不到幸福！

快訊／預拌混凝土車過彎翻覆　駕駛卡車內無心跳...怪手急援送醫搶救中

喝酒後吞服大量藥物 　彰化中年男意識不清送醫急救

宜蘭五結52甲溼地遭地主違規建滑水道游泳池　環團籲應以溼地保育法開罰開罰

臉書酸她「生了兩個鬼胎」　OL遭討60萬崩潰：絕食3年也還不起

不顧收留12年恩情竟綑綁9旬母女害命　白眼狼輕判12年

桃園大圳驚見無名女屍　嚴重腐壞將採DNA釐清身分

快醒來！台南一中楊振杰考上長庚中醫卻車禍昏迷　親友上網集氣

用電問題爆糾紛…男房客傳刀照怒嗆：錢留著買棺材！　張淑晶告贏獲賠8萬

雲林居家檢疫男「KTV歡唱」！　半夜溜出門1小時代價10萬起跳　

質詢陳其邁鎖定財政問題　吳益政：想到他不能閃躲就很爽

突破12000美元！比特幣創下「13個月新高」　分析師：可能邁向歷史高點

Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

情侶為紀念愛情…跑去新月橋「對月亮刻字」　網友詛咒：一輩子找不到幸福！

等兩個月終於發了！台鐵「積欠3000萬加班費」　8/15全數補發

「無花果」結構扎實直撲對岸　專家預警下周天氣：變化大，擾動容易發展

f(x)恐全走光！Krystal爆離開11年SM娛樂　「演員經紀公司瘋狂邀約」將有新出發

聯發科推最新5G晶片「天璣800U」！雙卡雙待加速提升手機5G體驗

中職／魏碩成一軍先發不成　今天二軍先發出賽連飆2K

陳傑第二年擔任台北馬大使領跑　備戰12月全田賽拼東奧積分

社會熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

康友董座人間蒸發　大小股東慘遭坑殺數十億

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！2男1女被尋獲

快訊／孕婦騎機車擦撞吊車　2歲女童慘死

洗錢總裁超猛身家曝！2億買限量超跑

闖紅燈撞死19歲準大學生！法官判免關

懷胎不得關押！車手集團愛找孕婦　清空ATM月領2億贓款

屏科大碩士深山採標本失蹤　跪求目擊情報

台大電機男暴打女友休學避風頭　化身網紅教你找真愛

更多熱門

相關新聞

潑汽油毀女友容　狠男改判9年求交保

潑汽油毀女友容　狠男改判9年求交保

桃園已婚的曾姓男子，2017年間因財務問題與外遇的羅姓女友發生爭執，最後曾男對羅女潑汽油點火，被害人全身70％受2到3度灼傷，容貌被毀。曾男被捕後否認犯案，竟辯稱是被害人拿汽油桶往自己頭上淋，結果就突然就燒起來。一二審均重判12年，但高院18日更一審改輕判9年，曾男還委託律師請求交保。

闖紅燈撞死19歲準大學生！法官判免關

闖紅燈撞死19歲準大學生！法官判免關

范國勇、張妙如、王秋嵐／看懂權勢性侵

范國勇、張妙如、王秋嵐／看懂權勢性侵

「要命小方」擄人勒贖案　判刑10年半

「要命小方」擄人勒贖案　判刑10年半

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

關鍵字：

法律人權劉威德中壢市嗆法官三審無罪法官迴避最高法院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面