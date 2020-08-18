嗆法官「若我無罪要你賠死」前中壢市代劉威德索賄定讞

▲前中壢市代會副主席劉威德收賄，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前中壢市市民代表會副主席劉威德因賄選遭拘提羈押，曾嗆法官「若我當選，又被判無罪，要你賠死我。」而檢調又查出他與妻子周秀玲，借開路名義向包商索取賄賂300萬元，還事先撰寫「借據」，因此對劉氏夫婦提起公訴。劉氏夫婦一審無罪，二審改將兩夫婦分別判刑4年與3年10月。案經上訴，最高法院18日駁回定讞。

現年60歲的劉威德，於2014年九合一大選時遭檢舉，涉嫌以高級水果禮盒等物品饋贈樁腳，再由兄弟出面向樁腳要求抄寫選舉人名冊、以1票1千元交付賄款，營造劉威德不知情的假象。最後檢調單位逮捕劉威德等人，羈押獲准。

當時劉威德被檢調拘提，竟嗆調查官，「你給我記住」、「我找1000個人來包圍你。」「我打電話回去馬上叫人家給你圍起來」。檢方聲請羈押後，法院召開羈押庭，他也當庭向法官嗆聲「若我當選，又被判無罪，要你賠死我。」賄選部分檢方起訴後，請求法院加重其刑，一審法院將他判刑3年10月，二審加重為4年，八月初才定讞。

另外檢調單位也查出，他在擔任市代會副主席期間涉嫌收賄。檢方發現，某建設公司規劃在中壢市仁祥段土地興建社區，但土地僅有條小路對外通行，缺乏聯外道路將影響購屋意願。因此建商，透過關係找上劉威德的妻子周秀玲，並以300萬元的代價，希望劉威德以副主席的身分，協助推動15公尺寬都市計畫道路的土地徵收。雙方為免遭查獲，還刻意簽了「借據」，謊稱是借貸。檢方依照貪污罪嫌，對劉氏夫婦與包商提起公訴。

一審法院審理後，查無對價關係，判處3人均無罪；案經上訴，高等法院審理後卻出現逆轉判決。高院改認定劉氏夫婦與包商間，確實構成「期約」賄賂，因此改依照「職務上行為期約賄賂罪」，將劉威德判刑4年、褫奪公權2年，周秀玲3年10月、褫奪公權1年。全案再上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。