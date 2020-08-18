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不顧收留12年恩情竟綑綁9旬母女害命　白眼狼輕判12年

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▲▼綑綁殺害9旬婦人的張宥和（左）仍遭判無期徒刑，共犯彭奕皓（右）獲判11年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲綑綁殺害9旬婦人的張宥和（左）仍遭判無期徒刑，共犯彭奕皓（右）獲判11年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林昆鋒，不顧90歲李姓婦人收留自己12年的恩情，竟夥同2名友人先摻安眠藥迷昏李婦母女，而後綑綁2人，洗劫財物後逃逸，李婦因口鼻遭膠帶封口窒息死亡，釀成1死1傷慘劇。一二審均將3人判處無期徒刑，案經撤銷發回，高院更一審18日改輕判林男12年，2名同夥一人輕判11年、另一人維持無期徒刑。

本案發生於2018年7月26日，36歲的林昆鋒居無定所在宮廟中當乩童，案經撤銷發回，高院更一審於18日宣判，高院改認定僅張男有殺人故意，因此仍維持他的無期徒刑；至於林男、彭男等2人，高院認為2人並無殺人犯意，僅以加重強盜罪，將2人分別判刑12年與11年。林男並未出庭聽判，而張男與彭男均出庭聽判；其中張男聽到無期徒刑後，面無表情，至於彭男則再舉手向法官發問，確認自己改輕判11年。全案仍可再上訴。認識李婦兒子，最後林男與李婦一家熟識，住進李婦家中，時間長達12年，期間雙方感情融洽，李婦甚至對外以祖孫相稱。但2018年初起，林男疑因欠下鉅額債務，多次向李婦借錢，甚至私吞李婦要繳稅的7000元現金，之後借不到錢，更用偷錢的方式，2人間發生多次爭吵。

而案發前2天，林男找了也缺錢花用的友人張宥和、彭奕皓，3人先分頭購買犯案用品。案發當天林男先拿出安眠藥，欺騙李婦母女吃藥後昏迷。3人隨即以繩索綑綁，並進一步搜刮財物後逃逸。李婦兒子因無法入門又無法聯絡上母親，找消防隊前來破門後，發現李婦因手腳口鼻均遭膠帶綑綁，早已窒息死亡，李婦女兒也受有輕傷。案發後檢警鎖定林男追緝，並順利逮捕3人，檢方最後依照「強盜故意殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定3人均犯「強盜故意殺人罪」，但認定3人頗有悔意，因此不判處死刑，宣告無期徒刑、褫奪公權終身。二審也認定林男與李婦2人同住10餘年，相互照料，情同親屬，張男亦曾住過李婦住處，竟因缺錢花用而共同策劃本案犯行；且3人均值青壯，李婦2人則年事已高，又因服用安眠藥物陷入昏睡狀態，終致李婦發生死亡結果，惡性非輕，並使李婦家屬承受失去親人之痛苦及遺憾，二審因此仍將3人判處無期徒刑。

案經撤銷發回，高院更一審於18日宣判，高院查出，張男在逼問李婦提款卡密碼時，將綑綁頸部的童軍繩纏繞拉緊，繼以膠帶纏繞綑綁，並以手摀住李婦嘴巴，致李婦不久即因頸部血管而缺氧窒息而死亡；張男伸手探了李婦鼻息，發現她已經死亡，但卻不告知另2名同夥，繼續逼問李婦女兒。高院因此認定張男有殺人犯意，維持無期徒刑；至於林男、彭男等2人，高院認為2人並無殺人犯意，僅以加重強盜罪，將2人分別判刑12年與11年。林男並未出庭聽判，而張男與彭男均出庭聽判，但張男聽到無期徒刑後，面無表情，還押看守所。全案仍可再上訴。

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