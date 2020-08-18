對向車道「一束光」穿透鏡頭！騎士妹快瞎了　照片一曝網怒：眼睛超痛

▲原PO晚上騎車時，被別人的燈閃到直呼眼睛要瞎了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管開車或騎車族，眼裡突然射進一束光，絕對讓人超想發火。一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，只見她晚上騎車等紅燈時，對面有一台車的燈直接照亮她這一道馬路，「這種亮度已經不是忘記關遠光燈的程度了！」這張照片讓網友也暴怒，「自己看的很清楚，別人看的很痛苦，市區內還開遠光燈真的很白目！」

這位女網友貼出照片，只見當時她在大十字路口等紅燈，對面車道則有車的頭燈超亮，光線直直照到她眼裡，讓原PO忍不住拿出手機拍下超閃亮的一幕，「這種亮度已經不是忘記關遠光燈的程度了！根本是故意要閃瞎對方了吧！」她也只好喬角度，躲在前面女騎士的機車後方，「不然覺得眼睛要瞎了。」

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▲光是照片就讓網友受不了，「連看你的照片都覺得快瞎了。」（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還在留言處透露，對面的人並不是開著車，「我是機車，對方也是機車。」就有網友透露，這種很可能都是改裝過燈的，而且根本不是開遠光燈，「其實是近光燈哦，他的遠光是往上打的」、「霧燈不會，這是改裝大燈。」

不少網友光看照片就受不了，「這個眼睛超痛欸」、「連看你的照片⋯彷彿在現場⋯都快瞎了」、「有車牌的話麻煩檢舉一下」、「這真的要算謀殺了，到底規矩設一堆，然後放任這種危險燈光是在幹什麼啊」、「現在很多車都這樣～～真的很困擾～～對向車也很危險。」

還有人則是留言，分享遠光燈造成的憾事，「好幾年前苗栗造橋就是有人晚上亂打遠燈……對向的剛好被打到眼睛瞬間暫盲，兩台車對撞，其中一個死了。」不過也有超解氣的留言，「上個月也遇到一個，我閃回去，在那邊逼車，我車上載著我警察朋友，他叫同事直接來帶走公共危險罪。」