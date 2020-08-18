國民黨連吞3敗先檢討聲浪　侯友宜籲改革：民意永遠是最大主流

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨內再接連敗選後掀起檢討聲浪，17日內黨舉行便當會，討論路線改變與重組。對於國民黨未來路線，新北市長侯友宜18日表示，任何的改革一定要以大多數民意為最大考量，跟著民眾的腳步，民意永遠是最大的主流，該改就要改，一定要全心的改變，國民黨才會有機會。

高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁僅拿24萬餘票，創下藍營近年高市長選舉的最低得票記錄，得票率也跌破3成基本盤，讓國民黨自今年再吞第3敗，黨內醞釀起強大的檢討聲浪，矛頭全指向提名李眉蓁參選的江啟臣。

據指出，藍營內部逐漸分裂成「反江派」及「保江派」二股勢力，雙方人馬暗地裡展開沙盤推演，計畫在9月6日國民黨全代會上展開攻防大戰，一場黨內的新一輪權力宮鬥戲碼，將正式上演。

對此，侯友宜表示，國民黨面對很多的挫敗，但最重要的是，民眾期待的是什麼？國民黨如何跟他們同心同力、並肩站在一起？所以任何改革一定要以大多數的民意為最大考量，接著地氣，跟著民眾的腳步，民意永遠是最大的主流，來好好重新檢討、重新改變，所以任何政策提出來，大多數民眾所趨向的，黨就全力的去做，這才是最重要的。

對於國民黨過去的買辦陋習，侯友宜表示，當然長期以來，很多民眾對國民黨黨有一些想法跟意見，大家認為不理想的，該改就要改，該面對就要面對，國民黨必須要接受挑戰，才能夠跟民意站在一起，所以外面批評的聲音不只這些，針對批評，不好聽的更要聽進去，聽進去以後，該改的就要改，不要因為改革面臨了很多挑戰就畏縮，該改的毫無懼怕，全力地往前走，這才是國民黨該走的路。

此外，全代會將於9月6日登場，兩岸論述革新被視為最重要的一環，對於九二共識的存廢，侯友宜認為，國民黨所有的改變一定要站在全台灣的主流民意上，民眾需要什麼就往哪裡走，以民眾的依歸為最主要的方向，要傾聽民眾的聲音，符合多數民眾的想法，我們努力的改，這才不會跟民意背離。

侯友宜表示，所以國民黨這一段時間會很辛苦，在改變的過程當中，原有的、舊有的體制都會受到挑戰，面對新的衝擊，國民黨在調整步伐的過程中，不要懦弱、不要卻步，該改就要改，一定要全心的改變，國民黨才會有機會。

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