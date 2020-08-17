真的有效？韓國瑜「以鵝傳兒」說　嘉縣農會銷售狂飆3成

▲ 前高雄市長韓國瑜日前在造勢場合的鵝蛋助孕說開始發酵 。（圖／取自pixabay）

記者謝欣辰／綜合報導

前高雄市長韓國瑜日前在造勢場合的鵝蛋助孕說開始發酵，嘉義縣農會順勢在今天（17日）推出免費送鵝蛋活動行銷農特產品，吸引民眾排隊領取，5分鐘內秒殺；縣農會則說，這幾天的鵝蛋銷售成長約3成。

據《中央社》報導，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，韓國瑜日前在國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的造勢場合提到吃鵝蛋助孕，創造熱烈討論話題，也帶動嘉義縣農會這幾天的鵝蛋銷售成長約3成。

黃貞瑜指出，嘉義縣農會順勢推出免費單顆鵝蛋領取活動，上午11時起，限量發送100份，民眾領取相當踴躍，不到10分鐘就被領完。嘉義縣大林鎮是台灣主要的雛鵝供應區，這次送的鵝蛋都來自大林。

韓國瑜在高雄市長補選的選前之夜提到，他結婚八年都生不出小孩，後來聽了一位老太太的話，用電鍋蒸鵝蛋，而太太李佳芬吃了之後就懷孕，建議李眉臻可吃鵝蛋助孕。李眉蓁也回應，鵝蛋的味道還不錯，前前後後吃了100多顆，最後也生下1個寶寶。

對此，運動物理治療師蔡維鴻則在臉書上指出，鵝蛋要吃對性別！並PO出照片解釋，鵝蛋中富含鋅，可以調節攝護腺內睪丸素的新陳代謝，讓精子的活動力正常，且對男性生育能力非常有幫助，另外鵝蛋也含有鐵和硒的成分，有增強精力和性功能的效果，甚至可以預防攝護腺癌發生。