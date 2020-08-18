警車接獲勤務改打方向燈　後方機車反應不及擦撞…上演愛與包容

▲屏東警分局崇蘭所所長邱銘發說明巡邏車與機車擦撞經過 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局崇蘭派出所劉姓警員18日上午，駕駛巡邏車執行巡邏勤務，行經屏東市博愛路與成功路口，因接獲勤務指揮中心臨時派遣勤務，臨時變更方向燈燈號，右轉突然變左轉，致與後方陳姓機車騎乘機車因反應不及，發生擦撞，陳男未因受傷，表明願意和警方私下和解，全案由交通隊調查處理後 ，雙方已達成和解，警方調查，員警確有疏忽。將進行處置。

警方表示，崇蘭所劉姓警員於今天上午11時許，駕駛巡邏車執行巡邏勤務行經屏東市博愛路與成功路口，因接獲勤務指揮中心臨時派遣勤務，警車原先打右轉方向燈欲右轉，臨時變換左轉燈左轉，致與後方91年次的陳姓機車騎士騎乘機車反應不及，發生擦撞。

案發後，警方下車查看，陳男表示因另有要事且未受傷，僅輕微車輛損壞，不需要叫救護車及交通隊到場處理，願意與警方私下和解，警方因此留下陳男資料及聯絡方式。目前已達成民事和解。

警方表示，警方係因接獲勤務指揮中心臨時變更勤務，才臨時更改方向燈，導致發生車禍，未來加強員警交安教育。經調查，確定警員有疏忽，會進行議處。

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