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陸對澳洲葡萄酒祭「反傾銷調查」　影響264億市場

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▲ 喬治亞發現的陶罐，分析出8000年前的的葡萄酒物質。（圖／路透社／示意圖）

▲中國對自澳洲進口的瓶裝葡萄酒展開反傾銷調查。（圖／路透社／示意圖）

記者陳政錄／綜合報導

中國人喜愛的澳洲葡萄酒要漲價了？據大陸商務部網站18日公告，決定自即日起，「對原產於澳大利亞的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒進行反傾銷調查。」一般而言，澳方須在調查期間，向中方證明自家產品無觸犯上述行為，否則中方可對澳洲產品加徵懲罰性關稅。

大陸商務部公告稱，進行反傾銷調查的產品英文名稱為：Wines in containers holding 2 liters or less，歸類在《中華人民共和國進出口稅則》：22042100。商務部表表示，本次調查通常應在2021年8月18日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月18日。

事實上，隨今年以來因國際政經局勢轉變、新冠疫情攪局的背景下，中澳關係持續惡化，彭博社先前曾報導稱，為反制澳洲率先呼籲對新冠肺炎的源頭進行調查，繼小麥之後，北京方面正考慮向更多的澳洲進口產品進行報復，包括葡萄酒、水產、奶製品等。

值得注意的是，近年隨澳洲葡萄酒產量、出口量持續增加，全球貿易資料庫（GTA）報告顯示，截至2019年8月，中國自海外進口的葡萄酒總量雖較去年同期降低11%，但在進口的價格總額上，澳洲已經超過法國，成為中國第一大的葡萄酒進口來源國。

澳洲葡萄酒管理局公布數據顯示，在截至2019年9月底的12個月中，澳洲葡萄酒對中國大陸市場的出口額成長18%，創下12.5億澳元（約合新台幣264.7億元）的新高。

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