婚後神速切換「逛百貨公司→五金行」　妻苦笑：回不去了！網反讚真男人

▲婚前，原PO與老公愛逛百貨公司！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

婚後，不少夫妻捨棄物質慾望，反而更重視生活品質！一名人妻笑稱，自從結婚後，幾乎不曾逛過百貨公司，反倒常常光顧五金行，看著玲瑯滿目的DIY器材，神隊友彷彿選妃子一樣，每次都逛到不肯走。討拍文曝光後，掀起一票人妻大讚，「好男人就該如此！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，婚前婚後，與老公的採買習慣有了極大的變化，當年還是情侶身分時，小倆口出門必逛百貨公司吃好料、穿名牌衣褲，如今晉升老夫老妻，她哭笑不得直呼，「我就沒有逛過百貨公司了，反倒是常常逛五金百貨！」

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原PO也笑稱，自從嫁到彰化後，發現當地五金百貨四處林立，「真的刷新我的三觀」，更神比喻，「應該是男人的後宮吧，每次都在選妃，要選超久！」

文章曝光後，釣出5千多名網友狂簽到，直言原PO不孤單，「婚後也變得愛逛五金行，還有菜市場」、「我和老公也愛逛五金賣場，就算沒買什麼，走走逛逛可以打發時間」、「婚後走務實路線的概念」、「男人的百貨公司就是五金百貨」、「都忘了百貨公司是什麼味道了」、「逛汽車百貨也是驚人的」、「年輕時買衣服鞋子在乎款式、老了在乎舒適」、「逛著五金百貨可見你老公手技不錯，可以為家裡省很多技工費用」。

▲五金百貨根本是男人的天堂！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



另有苦主笑回，未來升格人父人母，購物清單都是為了孩子而去，「有小孩後都逛特賣會了」、「生小孩之後你只會想逛丁丁、大樹」、「大賣場是好地方，天氣太熱還可以溜溜小孩」、「女生在結婚前包包是放化妝品一些有的沒的，結婚生小孩之後，包包都是放奶粉、尿布、濕紙巾、小孩用品」。

▼網友讚，原PO老公是好男人！（圖／翻攝爆怨公社）

