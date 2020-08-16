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娶到千金超崩潰！岳母「穿性感睡衣」進房…床戰限用「超特殊保險套」

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▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子娶到富家千金，結果超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／柯振中報導

嫁入豪門、迎娶富家千金，是許多人一生的夢想。不過，實際上可能沒那麼簡單，資深媒體人呂文婉近日分享一起案例，她的友人認識一名千金，雙方交往後決定共度一生，沒想到迎娶竟是惡夢的開始。

呂文婉在東森節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享，雙方籌辦婚禮時，女方曾向男方提到，會負責婚宴上的所有事情，但男方要準備喜餅山、100兩黃金，在婚宴上拿出來，充當門面，讓參加的客人看。

請繼續往下閱讀...

等到2人共結連理，岳母以「女兒還沒長大」為由，不能太早有小孩，至少要「訓練一下」，過個2年再來做打算，並提供「特有保險套」，要求2人交歡時必須戴上，等到完事後要「原樣收回」，再補上新的一批保險套，舉止讓人十分傻眼。

▲▼ 。（圖／翻攝《東森超視》）

▲呂文婉分享案例，經歷相當可怕。（圖／翻攝《東森超視》）

此外，擔心年輕人一時衝動，沒做好安全措施就開戰，這名岳母還三不五時到訪，規定「晚上睡覺不能鎖門」，以便突襲檢查，防止突然有了外孫。

更令男方傻眼的是，岳母年逾60，卻時常穿著性感睡衣，坐在床頭說故事給女兒聽，讓他十分受不了，希望對方能改掉這種習慣，沒想到對方說「我是媽媽咧！想那麼多，他（男方）媽媽沒有幫他餵過奶嗎」，讓他徹底崩潰，決定結束這段婚姻。

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