信件被啃食缺一角！兇手竟是「牠」　她崩潰：繳費條碼被吃了

▲蝸牛偷襲信箱，將信件的邊邊角角吃掉 。（圖／翻攝自Facebook／爆笑2公社）

記者施怡妏／綜合報導

一連好幾天的午後雷陣雨，蝸牛也急忙找屋簷躲雨。一名女網友日前在信箱收信時，發現電信帳單的邊邊角角像被撕爛一樣，紙上一個洞一個洞，以為是大雨弄濕所以爛掉，沒想到兇手竟然是「蝸牛」，讓她崩潰大喊，「這樣要怎麼向超商解釋和繳費啦！」

原PO在臉書「爆笑2公社」發文，日前到信箱收信時，發現蝸牛又來光顧，「信箱裡好幾封信，就只吃我的電信帳單」。原PO的老公打開信箱時瞬間傻眼，「信箱裡有一大兩小的蝸牛」，一家三口出外覓食被抓包，半透明的黏液還附著在紙上，留下犯案的證據；照片上，信封和信件的邊邊角角都被啃食過，看起來殘破不堪。

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▲▼原PO收信時崩潰大喊，「要怎麼向超商人員解釋」。（圖／翻攝自Facebook／爆笑2公社）

貼文一出後，笑翻大批網友們，「蝸牛說 ，是得來不易的食物」、「蝸牛會吃紙？長知識了」、「好原汁原味的信紙」、「他可能知道你對於電信業者很不爽」、「把他們抓去抵債吧」、「有考慮為您的信箱搬家嗎」、「蝸牛又吃大餐了」、「蝸牛不想讓你看到帳單」。

也有許多網友提出解決方法，「蝸牛喜歡潮濕的地方，信箱可以開小洞通風，有積水的話，可以在下方開洞洩水」、「沒過期的話，ibon可以印繳費單」、「灑點鹽，他們會因為滲透壓的關係就死掉了」、「電子帳單很好用」、「試試在信箱塗油漆，之前蝸牛吃了春聯，但只吃紅紙，金漆寫字的地方都沒咬」。

女網友Jully Wang曾接受過《ETtoday》記者訪問，她表示，由於家裡住在偏郊區，信箱又放在室外，每次只要下雨就會有蝸牛跑進去吃下午茶，「這已經不是第一次了」；今年6月時，要將女兒的保單地址更新，請對方寄紙本信件過來，沒想到信件卻被蝸牛搶先攔截，將近1/3被吃掉，她只好請保險員重寄一份。