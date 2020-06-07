拍照存證沒在唬！她保單「被蝸牛吃掉」自己都傻眼…保險員淡定回兩字

▲特地拍下來傳給保險員。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

不少人用過作業被寵物吃掉的理由來開玩笑，想不到類似事件竟真實上演！一名住在鄉下的女網友表示，昨天收取信箱內信件時，發現其中一封竟然被拆過，仔細一看還有啃食過的痕跡，打開信封後頓時恍然大悟，兇手竟然是隻「蝸牛」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出對話紀錄，他拍下殘破的保單傳給保險員並解釋「被蝸牛吃掉了」，麻煩對方再重寄一份給她，訊息傳出的當下都有點不好意思，深怕保險員覺得自己在胡扯，所以還附上照片證明。圖片中可見，信封袋左側被咬出一個大洞，裡面的保單也被蝸牛吃掉一大半，邊緣還能看出啃食的不規則形狀，確實不太像是人為修剪而成。

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保險員5個小時後才回覆一句「好的」，淡定反應讓原PO哭笑不得，對於如此荒唐的事件竟然完全不意外，也許是因為正值梅雨季，蝸牛全都冒出來，不少客戶的保單也被蝸牛吃光了，所以保險員已經見怪不怪。

這則貼文不到一天已將近9000人按讚，網友表示，「我相信是真的，我自己是被鸚鵡咬爛，那還是我公司新人的履歷表」、「我以為小學生說作業都被吃掉是唬爛的，直到我看到這篇文」、「住都市的第一次知道原來蝸牛會吃紙」、「蝸牛肯定變文人了，吃了那麼多墨水」、「（保險員）其實正在截圖傳給朋友看」。

▼其他人家裡的春聯也被蝸牛吃掉過。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

