滿地餵浪貓飼料！她一看「萬華蝸牛幫」吃肥肥還帶小弟　網笑炸：湊一盤了

▲餵浪貓飼料變成蝸牛的buffet了啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人捨不得浪浪在外面挨餓受凍，就會在浪浪出沒的地點放些飼料餵食，但這個畫面讓人忍不住莞爾！一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見地上灑了許多飼料，「我知道很多人喜歡餵浪貓，但是飼料牠們不喜歡吃……」，沒想到最後卻變成別的動物的食物，還吃得比貓咪肥，讓原PO也笑噴。

這位女網友貼出照片，文中表示，她知道很多人會餵食浪貓，但很多浪貓不喜歡吃飼料，可能因為難吃沒有吃完，甚至是不吃，結果最後就變成「蝸牛的食物」。只見她拍下路邊的飼料堆，旁邊爬了4隻非洲大蝸牛，連小小蛞蝓都來參一腳。

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原PO看到就直笑「反而蝸牛比貓還肥……飼料到底是餵貓還是養蝸牛去了？蝸牛每隻都好大……」最後她也透露這是在萬華某處，還附上一個笑到噴淚的表情符號，再度驚嘆「蝸牛好肥！」

看到照片之後，其他網友也紛紛留言熱論，「蝸牛還會爬去喝啤酒罐」、「再來幾隻就湊一盤了」、「這些是貓咪養的」、「阿嬤的蝸牛，寵愛是應該的」、「炒螺肉的意思嗎？原來不是喂浪浪，誘捕螺肉加菜」、「我還看過蝸牛吃狗屎」、「蛞蝓在裡面變得超迷你」、「不能吃太胖啊！會變餐桌上的蝸牛啊」、「我公司的蝸牛也是一直吃狗碗裡的飼料。」