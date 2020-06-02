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買完小吃拿這支！一旁小弟魔性問：怎麼吃大便　他尷尬爆…網一看笑炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆笑2公社）

▲原PO買了這支，被小弟弟說「怎麼在吃大便？」（圖／翻攝自爆笑2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

說到台灣各種小吃，就是買著邊走邊吃才香，但拿著這一支，真的讓人想躲起來。一名男網友日前在臉書《爆笑2公社》貼出一張照片，隔空喊話老闆「你的技術要加強了」，只見他拿著一根竹籤插著的條狀物，形似排泄物讓他超尷尬，連一旁的小弟弟都忍不住問「他怎麼在吃大便？」一看照片，其他網友也笑噴。

這位男網友文中直呼，「老闆你的技術要加強了，害我拿出去要吃時候，旁邊一位弟弟問他媽媽說『媽咪他怎麼在吃大便？』……我該跟他說我在吃大還丹嗎？」只見他手上拿著一支條狀物，深咖啡色和濕黏亮的外型，還有帶點疙瘩的表面，看起來就像是一條排泄物，已經看不太出來到底是什麼食物。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆笑2公社）

▲仔細看看，香腸上面似乎還有一張哀怨的臉 XD（圖／翻攝自爆笑2公社）

就有網友紛紛猜測食材真面目，「這個到底是什麼啊」、「蜜地瓜」、「這根本是支木柴好嗎」、「是人參，一定是人參」、「剛以為是焦的烤地瓜」、「想說怎麼有那麼粗的香蕉乾。」原PO則在留言處曝光答案，「很貴的香腸」、「一隻50元」、「墨魚香腸」。

其他人得知真相後，都忍不住笑噴熱論，「這是水分喝太少便秘的吧」、「這大便蠻有光澤的」、「真的很像高賽」、「快去掛大腸直腸科」、「為什麼要隨便從路邊插一條狗屎起來拍照」、「孩子沒錢吃飯嗎」、「這位先生，台灣還有很多美食，不要吃大便好嗎？」

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