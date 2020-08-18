「電梯滿是血」18歲少年瘋狂砍死8歲童！　家屬目擊現場崩潰：24樓發現孩子

▲受害男童 。（圖／荔枝新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川省遂寧市日前發生恐怖電梯殺人案，一名有精神病史的18歲男子尾隨8歲男童，待其進入電梯後將他砍死。受害家屬表示，警方趕到後，在24樓發現孩子，渾身被砍了8、9刀。

▲案發現場。（圖／荔枝新聞）

據《荔枝新聞》報導，四川省遂寧市船山區公安局16日發佈通報，稱該市嘉禾東路一社區內12日發生命案，一名有精神病史的18歲男子對受害人行兇後乘車離開到公安機關投案。

報導稱，受害者是一名8歲男童。家屬稱，嫌疑人尾隨男童進入電梯後將其殺害，「當時7點左右的時候，我孩子和我說他回來了，本來也不遠就隔著一條街，在同學家裡玩。但是後來3、4分鐘過去了，孩子還沒回來，我打了2個電話也沒接。」

「我就去找孩子，結果就發現電梯裡滿是血跡，孩子的眼鏡和雨傘都在，但是找不到孩子」，受害者家屬回憶道，「我趕緊報了警，等到警方趕到之後，在24樓發現了孩子，渾身被砍了8、9刀。」

▲無辜遇害的男童 。（圖／荔枝新聞）

據瞭解，警方曾向受害者家屬透露，嫌疑人去年在學校讀書期間曾砍傷一名女同學，今年7月獲緩刑，目前正處於服刑期。嫌疑人此前也住同一社區，但雙方互不認識，今年5月嫌疑人一家已搬離社區。

據警方通報，目前嫌疑人已被刑拘，他並不認識已經被害的8歲男童。為何3個月後出現在其所住社區，並尾隨實施作案，這些疑問還需要警方進一步調查。