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封殺陸企？中國：TikTok幾乎滿足美方所有要求　還有人要置之死地

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▲▼字節跳動,TikTok,抖音。（圖／CFP）

▲字節跳動。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普日前宣布，要求字節跳動（ByteDance）必須在90天內出售或分拆TikTok在美的業務。對此，中國外交部發言人趙立堅今（17）日強調，TikTok幾乎滿足美方的所有要求，仍逃不過美方一些人出於「強盜邏輯」的巧取豪奪，根本要將TikTok置於死地。

「近期中方多次就有關TikTok問題講事實、講真相、講道理。」趙立堅在17日的記者會上又補充兩點，TikTok的服務器在美國，而數據中心也在美國及新加坡，營運團隊全為本地化，公司中高管理層全部聘用美國人，同時又聘請了1,500名美國員工，並承諾創造1萬個就業崗位。

趙立堅稱，TikTok還對外公開審核政策和算法源代碼，可以說幾乎滿足了美方提出的所有要求，但仍逃不過美國一些人出於強盜邏輯和政治私利對其採取的巧取豪奪，「美國一些政客非要無中生有、羅織罪名，置TikTok於死地。」

趙立堅表示，美國聲稱TikTok等企業危害美國國家安全，但就連美國中情局有關評估報告也顯示，沒有證據表明中方攔截了TikTok數據或利用TikTok侵入用戶手機；美國智庫也表示，僅僅因為某款應用軟件屬於中國企業就將其禁用的做法絕不是出於安全理由，因此所謂自由、安全不過是美國一些政客所奉行的「數字砲艦政策」藉口。

趙立堅認為，美方的霸凌行徑是對一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定，不僅違反國際貿易規則，肆意侵害他國利益，也必將損害美國自身利益，「我們敦促美方立即糾正錯誤，停止誣衊抹黑中國，停止無理打壓別國企業。」

事實上，川普引用國防生產法（Defense Production Act）簽署這項行政命令指出，可靠證據顯示，在開曼群島註冊的字節跳動，可能會採取威脅行動，危害美國國家安全。因此字節跳動被要求必須在90天內，最多得再延長30天，出售或分拆TikTok。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲趙立堅。（圖／路透社）

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