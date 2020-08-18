菲律賓規模6.7地震　中部海域震源僅10公里

▲菲律賓地震。（圖／翻攝自美國地質調查所（USGS））

記者張靖榕／綜合外電報導

根據美國地質調查所（USGS）指出，菲律賓東部今早發生規模6.7地震，震源深度10公里。

USGS數據顯示，地震發生時間為台灣時間上午8點10分，規模6.7，震央位於菲律賓中部薩馬（Samar）海域，震源深度10公里。

歐洲-地中海地震中心 （European-Mediterranean Seismological Centre）則測得，地震規模6.6，震源深度30公里。目前未傳出人員傷亡及海嘯警報。