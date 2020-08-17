大馬D614G突變病毒／中醫稱已找到疫苗　檳州衛生局：徹查！

▲馬來西亞衛生部總監諾希山證實馬來西亞已有4宗D614G變異毒株新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／Noor Hisham Abdullah）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）證實，國內已出現突變新冠病毒，D614G變異毒株的新冠肺炎確診者。截至16日中午12時，大馬境內新冠肺炎確診病例數新增了25宗，累積9200宗，其中4宗即為D614G變異毒株的感染者。

綜合外媒報導，馬來西亞最嚴重的感染群分別來自吉打州的西瓦甘加（Sivagangga）、打活（Tawar）、姆拉（Muda），以及15日新增的沙拉（Sala）感染群。而4名D614G變異毒株的新冠肺炎確診者分別屬於西瓦甘加和武吉地南（Bukit Tiram）兩個感染群。諾希山表示，這兩個感染群已受控，不過由於突變的新冠病毒或將導致正在研發的疫苗無法有效抗擊疫情，因此民眾需要提高警惕，千萬不可對疫情掉以輕心。

病毒學家林世傑表示，「目前的治療法不會受到病毒突變影響」，暫時沒有任何研究證明D614G毒株病毒更具致命性，但實驗室研究證實此病毒的載量和傳播率卻來得更高。馬來西亞醫藥研究院（IMR）也指出，變種病毒的感染力大增，恐怕將衍生超級傳播者，導致疫情一發不可收拾。

此前，世界衛生組織就曾表示，病毒基因組突變可能導致人類細胞更容易受到感染，而這也是美國與南美疫情重燃的原因之一。據馬來西亞《星報》報導，變種的病毒可以用一般病毒的檢測方式檢測，並非變異了就無法檢測。

在各國專家積極研發疫苗之際，自稱「檳州國際傳統醫學會執行會長」的張法來在臉書聲稱，已成功研發並生產草藥疫苗並將免費送給網民。檳州衛生局局長在接受當地媒體《星洲日報》電話採訪時表示，這是她首次聽聞此訊息，將盡快調查後再宣布結果。馬來西亞中醫總會已致函衛生部藥劑組要求當局調查該疫苗，該總會秘書長稱，疫苗的研發需經過動物與人體臨床試驗，馬來西亞目前未有足夠的財力與人力進行研發，呼籲民眾不要輕易相信網路信息。

▲張法來在臉書聲稱已成功研發草藥疫苗。（圖／翻攝自Facebook／天然本草治療中心）