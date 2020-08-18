男大生「要媽媽陪住校舍」！自爆戀母情結　結局突逆轉...狠開嗆學長姐

▲男大生聲稱校方同意他帶媽媽一起住宿。（示意圖／免費圖庫pixabay）。



記者曾羿翔／綜合報導



對於即將進入大學就讀的新鮮人來說，大一都會選擇住學校宿舍，有一名準男大生卻表示，自己很怕生，想讓媽媽陪他一起住且已經過校方同意，怕室友會覺得怪，詢問是否可行。留言更坦承自己有戀母情結，當下引來許多學長姐主動關心，沒想到現在結局逆轉，這名「準男大生」對學長姐狠開嗆。

匿名的準男大生15日在Dcard發文詢問，不過有匿名的女網友17日駁斥，這篇文章根本就是惡作劇，她表示，因為是系上的學長姐看到有問題馬上想幫助他，沒想到卻被準男大生回嗆「笑死，你們還真的信喔！笑死」然後秒退出群組。

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▲學長姐主動關心，結果令人傻眼。（圖／翻攝自Dcard）



女網友相當憤怒發文表示，那麼愛釣魚在dcard釣就好，在群組發什麼東西？垃X真的無藥可救，麻煩以後遇到這個學弟(還是妹？)，學長姐好好照顧一下好嗎？可憐的垃X東西，難道不知道我們這裡有他本名電話住址嗎？

底下網友熱烈討論，有人就說，「頂上去，讓這篇熱門也讓他紅，真不怕自己開學被排擠喔」、 「真的麻煩大家，讓所有學校都知道他是誰」、「傻眼欸！好沒品，無聊當有趣」、「他可能真的需要媽媽，瞧他的行為舉止」、「公布學校了啦」、「假釣魚，真媽寶」。

▲男大生一開始自稱個性怕生。（圖／翻攝自Dcard）



回顧這名準男大生的貼文內容，他當時稱「剩下不到1個月就要開學南下住宿，由於以前沒有獨自外宿過，加上學校位在郊區，媽媽不放心他一個人跑到外縣市，因為自己也很怕生，不會料理自己的生活瑣事，更怕與室友處不來，種種因素考量下，最後決定帶媽媽一起去住宿舍，也已經獲得學校同意，但是我怕住宿時，室友會覺得我很奇怪。

他還說，有想過和媽媽在學校附近找租屋處，但學校地點偏僻，附近沒公寓出租，唯一辦法就是帶媽媽一起住學校宿舍，在留言中還坦承，因為有戀母情結，一直不太敢離開家，想到自己住在陌生地方就很不安。