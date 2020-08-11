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男大生成績不佳與母口角　母氣到倒地抽搐！警車開道撿回一命

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▲陳姓男大生載著昏倒的母親前往附近派出所，央求警方開道送醫，成功挽救母親性命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳姓男大生載著昏倒的母親前往附近派出所，央求警方開道送醫，成功挽救母親性命。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名陳姓男大生，日前與患有3高疾病的母親發生爭執，爭吵中因陳母過於激動，突然倒地抽搐並且呼吸困難；陳男驚覺事態嚴重，趕緊駕車至派出所央請警車開道，15分鐘車程火速趕到大甲光田醫院就醫，所幸經院方救治後，成功挽回陳母寶貴生命。

陳男向警方表示，他目前就讀大學，因母親對其就學成績頗有意見，晚餐時雙方為此事溝通時一言不合，發生嚴重爭執，因陳母有3高疾病，於爭吵時情緒過於激動，突然倒地抽搐致無法正常呼吸，陳男驚覺事態嚴重，立即撥打119報案。

陳男指出，見母親臉色轉趨發白且呼吸困難，為避免等待救護車時間延誤就醫，便立即趨車載母親趕至社苓派出所請求警方協助，當下值班警員王睿豪見狀，立即請所長楊政勳代為值班，火速駕駛巡邏車並開啟警示燈於前方開道，所幸經歷15分鐘車程趕到大甲光田醫院急診室，經醫治後成功阻止憾事發生;陳民對警方當機立斷積極作為，成功救回母親一命深感謝意。

通霄警分局呼籲，家庭中如發生成員間溝通問題，應以理智、平和方式為之，如傳達意見相左時，需要的不是講道理！應換個方式表達關心，找回彼此最舒適的關係，尤其與家中年長者溝通時更應多加關懷留意，才不至於發生無可挽回的撼事！

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