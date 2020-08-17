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厚植新住民多元文化　移民署擴大舉辦文化創意體驗營

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▲移民署副署長梁國輝與會並鼓勵新二代學子發揮多元文化優勢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署副署長梁國輝與會並鼓勵新二代學子發揮多元文化優勢。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為因應政府新南向政策發展，發揮新住民子女長才與多元文化優勢，移民署執行政府新南向政策，鼓勵新住民子女發揮多元文化優勢，今天假台北捷運北投會館舉辦為期5天4夜的「109年新住民子女多元文化創意體驗營」會中邀請多位優秀的新住民第二代分享學習心得，並由移民署副署長梁國輝出席始業式。

▲移民署副署長梁國輝與會並鼓勵新二代學子發揮多元文化優勢。（圖／記者張君豪翻攝）

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▲新住民滿甜甜（左）與謝紹天分享自己的家庭成長背景和學習心得。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示，今年度活動以「多元文化創意」為主軸，共計有60名學員參加活動，父母原籍國包含越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、大陸地區及臺灣等不同國家地區， 內政部移民署副署長梁國輝出席本活動始業式，鼓勵新住民子女發揮所擁有的多語優勢及多元文化背景，開拓宏觀視野與提升台灣國際競爭力。

就讀北市西松高中的滿甜甜同學，媽媽來自菲律賓，因自身背景及對語言的天分，除精通英語外，目前正學習充實菲律賓語及進修義大利文，並於語文競賽中屢獲佳績，期望憑藉外語優勢增加職場競爭力。

另名就讀建國中學的謝紹天，母親從大陸嫁來台灣，謝在校參加數理科展競賽並加入建中樂旗隊，積極參與新住民及其子女議題相關活動。始業式當天，兩人表演烏克麗麗結合竹笛聯手演出相當吸睛。

移民署與僑務委員會、台北青年職涯發展中心、海基會共同舉辦，並廣邀民間企業外個別分析參加學員的職涯性向，傳授撰寫履歷技巧，希望讓這接家庭組成來自世界各地，在台生根的新一代，能順利融入台灣這大家庭。

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