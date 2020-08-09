參加微旅行「健保卡遭註記」出國須檢疫　移民署：「傳送時間差」已更正

▲有民眾參加微旅行返國未被即時註記，就醫時健保卡仍寫「出國須檢疫」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

航空公司舉辦「微旅行」類出國專案航班，但卻有旅客參加完之後就醫，健保卡卻被註記出國須檢疫，讓該名旅客根本無法就診，移民署也發現1天3次傳送出入境資料給健保署係不夠，強調未來會以人工檢核的方式增加次數。

移民署表示，航空公司舉辦微旅行的類出國專案班機，從6日開始至8日為止僅4個班次，其餘的班次目前都還沒有獲得核准，但卻發生有旅客下機之後到醫院就醫，健保卡卻被註記「出國須檢疫」。

▲有民眾參加微旅行返國，健保卡遭註記「出國須檢疫」，移民署澄清：全數更正完畢。（圖／記者邱中岳翻攝）

移民署對此強調，每天出入境資料分3批次傳送給健保署，分別是早上8點、下午2點以及晚上7點，但因該民眾參加微旅行的在8點前登錄出境紀錄，但卻在返國後未能趕上下午2點的註銷資料。

移民署表示，當下接獲通知後，馬上聯繫健保署檢查旅客相關出入境資料，並做整合統一刪除註記，目前所有微旅行的旅客都已完成更正相關出入境資訊。

移民署說，日後針對微旅行的旅客以及航班，會加派人工檢核機制，只要班機一落地，旅客只要趕不上登記傳送時間，經移民署確認係微旅行旅客，將增加人工檢核方式傳送，避免類似情事發生。

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