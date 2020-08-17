林郁方：美中衝突是台灣「良機」　應在外交、軍事上加速獲取優勢

▲國民黨智庫「國家政策研究基金會」國家安全組召集人林郁方。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨智庫「國家政策研究基金會」17日召開「美中衝突對台灣的機遇與挑戰」座談會，國安組召集人林郁方指出，美中衝突為台灣在外交、軍事上都提供了機會，台灣應把握機遇，在外交上全力改善美國以及美國友邦的關係，在軍事上加速向美採購先進裝備，以縮短與中共的差距。

林郁方表示，就外交而言，美中之爭對台灣是機會，也有危險，美國已設計出另一個圍堵戰略，重新組成一個新的聯盟，啟動另一場冷戰，劍指中共，「台澎金馬與中國大陸一衣帶水，又連結東北亞與東南亞，中國民國的戰略價值再度受到美國重視。」

▼解放軍軍機繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）



林郁方提到，中華民國要珍惜和把握這個機遇，全力改善與美國以及美國友邦的關係，改變台灣在國際社會被長期歧視和孤立的現象，「國際政治舞台善變多變，良機稍縱即逝，民進黨政府應儘速選派外交幹才出使各國，以提升中華民國的對外關係。」

林郁方指出，執政者不該再以個人情誼或政黨背景，作為拔擢外交官之標準，才能激勵整體外交人員的士氣，也才能成事。

林郁方表示，就軍事來說，美中在東亞的競爭是台灣的機會，但也有隱憂，隨著中共軍機、軍艦不斷在台灣周遭出現，美軍也開始大幅增加它們在這一帶的能見度，對中華民國來說，美國在台灣的臨近地區是一件好事，有助嚇阻中共對台澎金馬的軍事挑戰。

林郁方提到，另一方面，美中的軍事對峙，也令平靜許久的台海變成全球最危險的地點之一，「中共最近在台海兩端同時進行軍演，尤其令人擔心北京的意圖。」

▼美軍航空母艦「尼米茲號」與「雷根號」進行雙艦操演。（圖／達志影像／美聯社）



林郁方指出，美國在1979年與中華民國斷交後，台灣長期無法向美國買到高性能的武器系統，隨著華府與北京的關係逐漸冷淡，才逐漸又獲得美國的精密裝備，「可以預見，美中軍事僵持日益嚴重的情況下，華府必然會要求台北採購更多武器以聯合對付北京。」

林郁方認為，中共戰力快速增長，台海兩岸軍事力量早已出現「利彼不利我」的差距，中華民國此時正應「趁機」加速採購先進裝備，來加速縮短與中共的軍力差距。

林郁方強調，中華民國不是大象，不是強權，沒有能力介入美中之爭，但也不想成為被大象踐踏的小草，「我們不願看到第四次台海危機，因為這很可能摧毀我們美麗的家園，我們期盼民進黨政府在整軍經武的同時，也能善用政治智慧，積極向對岸提出有創意的方案，以恢復兩岸官方溝通之管道，作為執政黨，為了維持台海和平，此事難為卻應為！」

陸委會前主委、外交部前次長夏立言也在會上指出，對台灣而言，外交、安全政策本來就應該跨越黨派，任何對台灣的安全防衛，國際參與有幫助的，都應該要歡迎，但更重要的，是要暸解這一些「天上掉下來的禮物」，是真的禮物，還是來自於恐怖情人的禮物，是要當「棋手」，還是別人棋盤上的一顆「棋子」，最終成為「棄子」。

夏立言還提到，根據媒體民調，有6成1的民眾認為美國支持台灣的主因是為了反制中國大陸，只有1成認為是保護台灣人民，同時還有高達4成1的民眾擔心台灣將因此捲入美中衝突，導致兩岸發生戰爭，「蔡英文政府的國安團隊不能不對此更加小心，仔細研析因應。」

▼陸委會前主委夏立言。（圖／記者蔡紹堅攝）

