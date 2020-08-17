中美若在台海開戰　林郁方：美航母不會進入海峽　否則將成為「靶子」

▲美國航空母艦「尼米茲號」與「雷根號」進行雙艦操演。（圖／U.S. Navy）



記者蔡紹堅／台北報導

美國國防智庫分析師戴維斯（Daniel L. Davis）近日指出，兩岸若發生戰爭，美國派兵協防，美軍有戰略潰敗（devastating strategic losses）的風險。對此，國民黨智庫「國家政策研究基金會」國安組召集人林郁方表示，中美在台海發生衝突的話，中共可利用地面武器支援海戰、空戰，所以美國的航空母艦不會輕易進入台灣海峽，否則可能成為對方的「靶子」。

▼國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方。（圖／記者蔡紹堅攝）



國家政策研究基金會17日召開「美中衝突對台灣的機遇與挑戰」座談會，林郁方指出，中美的軍事力量有一段不小的差距，戰爭若是中共引發的，戰場比較可能選在台灣海峽，不會是南海，因為台灣海峽離中國大陸最近，中共可用地理來彌補與美國軍力的差距，也就是利用地面部署的武器系統來支援海戰、空戰。

林郁方提到，台灣海峽相對於南海，是一個狹長的水域，美國的航空母艦不會輕易進入，因為只要一進入，就很可能成為對方的「靶子」，成為對方容易瞄準、容易摧毀的目標。

林郁方表示，中共近期在台灣海峽的兩端進行演習，代表若戰爭爆發，中共要封鎖台海的兩端，專門對付台灣，面對面交鋒。

不過，林郁方也強調，中美的軍力差距還是不小，中共的三個航母戰鬥群比不過美國的一個航母戰鬥群，所以美國的智庫指美軍會落敗，可能是站在「居安思危」或「料敵從寬」的角度，「美國常常會有這樣的說法，把自己說得很弱，全世界的國防部門，都有誇大對方戰鬥能力的習慣，尤其在預算審查的前夕。」

▲解放軍航空母艦「遼寧號」。（圖／路透社）

