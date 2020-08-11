婚前先索225萬...離婚後又誆「父親罹癌需開刀」借12萬　這回被起訴了

▲葉姓女子在2016年5月間與張姓男子離婚，後來以「父親罹癌需開刀」向張借款12萬元，張查出葉女共詐騙多達225萬元，根本是「假結婚，真詐財」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓女子在2016年間與張姓男子結婚，後來張以女子婚後個性與生活習慣有所差別為由決意離婚，但葉女離婚後以「父親罹癌需開刀」，需負擔費用為由向張商借12萬元，張男查出葉女父親根本沒有要女兒支付開刀費用，怒而提告，但桃檢偵結不起訴處分，張男不服向台灣高檢署提出再議，經台灣高檢署發回偵辦，桃檢11日偵結將葉女依詐欺罪嫌提起公訴。

檢警調查，40歲葉姓女子在2014年間與張姓男子交往，當時以結婚為前提甚至同居10個月，2015年辦理結婚登記後，葉女前後要求張男為其清繳車貸與提供金錢花用，後來以擔心母親傷心為由，要求與張男辦理離婚，利用張急欲再婚之心理，葉女竟以負債未還清等理由藉故拖延，繼續要求張男提領現款供其花用，張男陸續提供多達225萬元，但葉女卻以心臟裝支架與罹患癌症等理由拒絕與張男結婚。

張男不甘耗費225萬元僅換來短暫婚姻，怒控葉女涉嫌詐欺，但桃檢偵結後卻以不起訴處分，葉女後來以「父親罹癌需開刀」需支付開刀費用為由，再度向張男商借12萬元，張男匯款給葉女，後來卻聽葉女父親根本沒向女兒要開刀費，怒而向台灣高檢提出再議，台灣高檢發回桃檢繼續偵辦，桃檢偵結依詐欺罪嫌將葉女提起公訴。

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