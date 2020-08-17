林為洲要國民黨認清現實「告別韓流」　葉元之：黨高層只會講幹話

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜和江啟臣站台。（圖／實習記者方敬攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨高市長補選慘敗跌破「333防線」，該黨立法院黨團總召林為洲便說出「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。」此話一出便讓曾任韓國瑜幕僚、現任新北市議員的葉元之反批，擁有改革權利的黨高層，卻只會發文講話，這「才是國民黨無法前進的原因」。

國民黨李眉蓁儘管選前之夜請來前高市長韓國瑜站台，周六（15日）仍大輸民進黨陳其邁超過30萬票，宣布敗選。數小時後，林為洲周日（16日）凌晨發文表示，潮起總有潮落，「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。」他並喊話黨應該「扎實地ㄧ步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」

葉元之對此不以為然，在臉書上轉貼關於林為洲的新聞指出，一堆擁有黨改革權利的黨高層，卻毫無具體作為，「每天只會把自己當網紅發臉書講幹話，

才是國民黨無法前進的原因。」

韓國瑜作為國民黨近年光芒最盛、話題最多，也一度有機會問鼎總統大位的人物，曾是其幕僚的葉元之也在文末想和黨高層請教，「告別韓流的方法是」？

針對「告別韓流」爭議，林為洲進一步指出，韓流雖仍是一股力量，此次選舉也的確發揮部分催票作用；然而高市基本盤未守住，已說明韓流無法再獨撐大局，這是國民黨要認清的現實。