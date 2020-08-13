惡男持鐵管追堵垃圾車猛砸！4袋垃圾藏廢棄物被拒運　抓狂下場曝

▲邱姓民眾（右二）不滿垃圾車司機拒收其垃圾，竟涉嫌駕車堵垃圾車，並持鐵管攔車砸毀垃圾車方向燈，被佳里分局警方帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名邱姓民眾在台南市西港區永樂里大塭寮，提4袋垃圾要丟垃圾車時，被垃圾車司機發現所丟非一般家庭廢棄物，即拒收將車開走，邱男見狀後即怒不可遏，隨即駕車堵垃圾車，並持鐵管攔車砸毀垃圾車方向燈，警方將邱男帶回，依妨害公務及毀損等罪嫌送辦。

警方說，8月12日晚上6時許，台南市西港區永樂里大塭寮，一名邱姓民眾見垃圾車來到，即提4袋垃圾要丟，在丟了2包垃圾上垃圾車後，因垃圾車司機發現邱男所丟非一般家庭廢棄物，就拒收另包垃圾，即將垃圾車開走，邱男見狀怒不可遏，隨即駕車追堵在垃圾車必經路線前，等垃圾車一到來，即持鐵管攔車並砸毀垃圾車方向燈。

台南市佳里分局警方據報馬上派員到場，經了解原委後，警方認為邱男行為已經觸刑法妨害公務及毀損等罪嫌，即將邱男帶回偵辦，並迅速恢復清潔車的正常清運。

佳里分局長斯儀仙表示，垃圾車對於民眾來說是每天不可或缺的一部分，如遇到垃圾種類之認定有疑慮的情形，應循正常管道向環保局表達意見，亦可採取申訴之方式，千萬不可採取暴力行為，以免觸犯刑責並影響社區民眾的權益及造成民怨。

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