影／屏東碰瓷女駕駛龜速撞菜攤！捲走「1000元+5顆大南瓜」　攤販嬤傻眼曝現場狀況

▲屏東縣潮州鎮永坤路發生自小客車擦撞路旁攤販攤架糾紛（左上角），警方已通知雙方到案說明 。（圖／攝拍畫面）

記者張靖榕／綜合報導

屏東縣潮州鎮永坤路一名「碰瓷」女駕駛，7日開著自小客車擦撞路邊攤販遮陽傘架，還下車以烤漆刮傷為由，向攤販阿嬤索賠1000元，還拿走5顆外型較好看的南瓜揚長而去。攤販阿嬤孫子事後將當時情況PO網，表示錢和南瓜不重要，女駕駛應出面道歉；阿嬤受訪時則無奈說，當天為了不影響其他商家做生意，沒賺錢還賠錢。警方目前已通知雙方到場釐清，依法處裡。

監視器畫面中，駕駛自小客車的女駕駛緩慢經過路邊攤販，擦撞到攤販遮陽傘架，下車找賣南瓜的攤販阿嬤吵架，表示車子烤漆被刮傷，要阿嬤賠2000元，否則就報警。最終拿著1000元和5顆大南瓜離去。

孫子po網表示，阿嬤長期在同個地點擺攤維持家裡生計，卻遇到「碰瓷」事件，「錢跟南瓜不重要，只是想要這位小姐出面道歉。」他說家人在外擺攤已不容易，為何女駕駛不能將心比心。

阿嬤受訪時說，傘架被撞到當時她因低頭沒看見，但旁邊攤販親眼目睹女駕駛自己緩緩靠上前。她說對方下車後開口就要錢，在表達自己當天根本沒賺到錢後，儘管理虧的是對方，仍想說以5顆南瓜和500元和解，卻被對方嫌不夠，賠了1000元後5顆南瓜也拿不回來。

對於這種誇張行徑，網友紛紛表示，「甘苦人也欺負，真可惡」、「現在賺錢招式又更新了」，現場光顧攤販的民眾也很傻眼，「阿嬤都已經很辛苦了，還要這樣子對她。」

►屏東奇案！攤架挨車撞竟反要賠償 他拿走1000卻不還5顆南瓜...網全傻眼