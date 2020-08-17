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2021如期辦東奧？日研發教授示警：沒疫苗就免談！

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▲▼東京奧運，東奧延期。（圖／路透）

▲日本如果未能在2021年如期研發出疫苗，東京奧運恐將就此取消。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，各國都爭相研發疫苗，希望能盡快控制疫情。日本負責研發新冠疫苗的大阪大學教授松浦善治日前接受採訪時則大膽表示，如果日本無法及時成功研發疫苗，延後至2021年舉行的東京奧運恐怕只能就此取消。

日本大阪大學微生物疾病研究所教授松浦善治所處的團隊負責研發新冠疫苗，該款疫苗正處於臨床試驗前的階段。松浦善治日前接受Sky News採訪時表示，在日本成功研發出新冠疫苗之前，東京奧運將無法舉辦，倘若在明年秋天仍未能成功問世，東奧恐將就此取消。他說，日本政府為了如期舉辦奧運會，極度重視疫苗與治療藥物的研發進度。

事實上，國際奧委會曾強調，如果2021年夏季仍然無法舉辦東京奧運，那代表奧運會將會直接取消，並不會再度延期。日本在3月24日正式宣布將原訂7月舉辦的東京奧運延後至2021年7月23日至8月8日舉行，所有賽程則幾乎維持原案。另外在執行原則上，則強調會精簡規模，以減少人力，削減成本。

根據《每日新聞》報導，帶領約20人研究團隊的松浦善治表示，雖然在研發疫苗上，受到許多原因牽制，例如大家無法聚集在一起開會集思廣益，或是最為戰力的博士生沒辦法參與實驗，但研究團隊仍會持續努力不懈地進行研究。目前該團隊研發的疫苗正在臨床試驗階段前。

另一方面，日本目前累計確診人數5萬6926人，死亡人數為1117人，重症患者232人，另外已有4萬739人痊癒出院。

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