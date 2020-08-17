10人吃飯只能點9人份！陸推「N-1」模式節約食物　上海還建舉報機制

▲大陸上上下下動起來，制止餐飲浪費。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平要求制止餐飲浪費後，各地紛紛祭出相關政策響應，其中由武漢市餐飲協會提出的「N-1點餐模式」最受關注，即10位進餐客人只能點9個人的菜。另外，上海16日宣佈，將建立一套舉報投訴機制，要求民眾檢舉餐飲浪費行為。

▲自助餐店浪費嚴重。（圖／視覺中國）

據《澎湃新聞》不完全統計，截至8月14日，至少已有18省份的餐飲、烹飪類協會發出倡議，號召全行業行動，此外世界中餐業聯合會、中國烹飪協會等組織也發佈相關倡議。不止於此，全國婦聯14日也向廣大婦女和家庭發出倡議，稱從我做起，從家庭做起，制止餐飲浪費，崇尚勤儉節約。

各類協會、機構發出的倡議各有異同，但「小份菜」、「半份菜」，「分餐制」普遍上榜，其中由武漢市餐飲協會提出的「N-1點餐模式」最受關注，隨後黑龍江、河南信陽、湖北咸甯、福建福州等地的餐飲或烹飪協會也紛紛跟進，倡議推行N-1模式。

網友紛紛表示不滿，「9個人的餐量如何定義」、「一個人吃飯該如何點餐」。對此，武漢市餐飲協會的工作人員向《紅星新聞》表示，N-1點餐模式事實從2013年就開始在武漢餐飲業推行了，很多餐廳服務員會根據客人數量，提醒點多少菜，不夠了可以再點。

該名工作人員強調，倡議書發出來後網上有一些負面評論，主要是因為沒有仔細看內容，目前很多餐飲店已經積極回應和落實，「現在很多網友理解有誤，並不是他們說的10人就餐只能點9個人的菜。」

▲上海宣佈將建立一套舉報投訴機制。（示意圖／視覺中國）

另外，上海市精神文明建設委員會16日發佈通知，其中提到要建立關於餐飲浪費行為的舉報投訴、專項檢查等制度機制，重點加強對商務宴請、婚喪嫁娶紅白事等餐飲浪費行為的監管，以剛性的制度約束、嚴格的制度執行、強有力的監督檢查、嚴厲的懲戒機制，大力整治「舌尖上的浪費」。

除了官方積極推動外，民間商家也積極響應，譬如重慶一家自助餐便開展「光盤行動」，顧客可以憑「光盤」兌換迴龍灣景區價值238元（人民幣，下同）的啤酒節遊樂套票，如果浪費的話，每100克需另收10元，包括酒水和飲料。

實際上，部分餐飲企業已推行「半份菜」、「小份菜」很長一段時間。海底撈門店菜品就設有半份菜，價錢和分量都是整份的一半，這樣既能滿足顧客對菜品多樣化的需求，也能避免浪費；知名烤鴨店全聚德為方便更多樣的消費者群體，今年也推出了「一人食烤鴨」、「兩人食烤鴨」套餐。