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澎湖海膽「6片賣300」！他給一星評論…老闆貼餐盤崩潰喊告

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▲▼澎湖海膽300元一盤，只有6片，老闆崩潰喊告。（圖／翻攝「澎湖大網聚」）

▲澎湖海膽300元一盤，只有6片，老闆崩潰喊告。（圖／翻攝「澎湖大網聚」）

記者柯振中／綜合報導

開餐廳最怕碰上的，就是不講理的奧客。一名遊客日前到訪澎湖某家熱炒店，留下了一星評價，還說「海膽300只有6片」，讓老闆相當崩潰，貼出真相照打臉，崩潰要喊告。

這名網友到訪澎湖某家熱炒店，疑似吃完感到不滿意，透過Google評論留下了一星評價，同時附上「海膽300只有6片然後超湖味道超怪…是有什麼問題」的評論。

請繼續往下閱讀...

老闆看見留言，感到相當生氣，在網路上公審該名網友，「請問問你po這個是什麼意思，有向店家求正（證）嗎？三天內沒po網道歉，法院見」，威脅意味相當濃厚。

▼澎湖海膽300元一盤，只有6片，老闆崩潰喊告。（圖／翻攝「澎湖大網聚」）

▲▼澎湖海膽300元一盤，只有6片，老闆崩潰喊告。（圖／翻攝「澎湖大網聚」）

眾人看完貼文，紛紛在下方嘲諷，「好奇這能告什麼」、「顧客感受，你能限制人家寫什麼嗎？經得起別人的負評才有進步空間，只想聽好的嗎」、「這樣就要告嗎…也太玻璃心了吧」、「這時代不是這樣作生意的。」

對此，老闆則貼出了一盤海膽的照片，同時質問眾人「這樣叫做6片嗎？」依據老闆貼出的照片，盤中盛裝的海膽數量相當多，看起來約有2顆的量，幾乎要把盤子都裝滿了，與6片相去甚遠。

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