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泰反政府示威「氣氛升溫不對勁」　學生天天上街怒轟對總理不滿

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▲▼泰國學生示威活動，表達對總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）和其親建制派政府表達不滿。（圖／路透社）

▲泰國學生示威活動，表達對總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）和其親建制派政府表達不滿。（圖／路透社）

文／中央社

泰國抗議民眾預計今天在曼谷舉行反政府集會。由於泰國當局先前逮捕3名民主運動領袖，國內緊張氣氛已然升高。

法新社報導，過去1個月來，泰國幾乎天天都有學生帶頭的團體發起示威活動，對軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）和其親建制派政府表達不滿。

泰國知名學運領袖巴利（Parit Chiwarak）14日晚間被捕，昨天交保。他已承諾會參加今天在曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）前舉行的集會。

巴利當時獲釋時對警局外的支持群眾說：「我們不會讓你們失望。」

主辦單位預估今天將有數千人參與集會。在活動預定開始時間之前，現場已可看到數百名員警。

泰國抗議人士一定程度受到香港反送中運動啟發。他們宣稱這場運動無人主導，且主要仰賴社群媒體爭取全國各地民眾支持。

在泰國推特討論串，「為獨裁統治設最後期限」和「標記你的朋友來抗議」等文字，今天一早成為熱門主題標籤。

帕拉育2014年擔任陸軍總司令期間，發動政變推翻民選的盈拉（Yingluck Shinawatra）政府，並於去年3月舉行國會選舉。他接著在去年7月15日辭去軍政府最高領袖，宣布結束軍事統治，並續任總理。

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