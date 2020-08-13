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泰國示威學生列10點盼改革君主制　總理巴育警告「太過分！」

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▲▼泰國學生希望改革君主制。（圖／路透）

▲泰國學生希望改革君主制。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

泰國12日舉行新閣員宣誓，國王瑪哈·瓦希拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在演講中強調「秩序與和平」。泰國近日爆發大規模抗議活動，除了原本的3大訴求外，學生代表提出10點呼籲，要求改革現行的君主制政體及獨裁軍政府。總理巴育（Prayuth Chan-ocha）表示，「這真的太過份了！」

泰國法院在今年2月解散了未來前進黨，開啟一連串抗議的序幕。7月18日爆發了2014政變以來最大的示威活動，海內外都有泰國人響應，他們提出3大訴求，包括解散國會、停止威脅異議人士和修正軍方制定的憲法。

半島新聞台報導，3,000至4,000名抗議學生11日晚上聚集在曼谷的泰國商會大學（University of the Thai Chamber），喊著「民主萬歲」口號，代表輪流上台演講。演講者指出，巴育2014年政變上台後，至今已經經過6年，限縮人民的自由，不恢復民主制度，應該要請辭。

法政大學的團體提出10點呼籲，對君主制的角色和權力提出質疑。泰國皇室是至高無上的存在，若侮辱或誹謗國王，最高可判處15年徒刑。學生的新要求包含撤銷2019「2支國家部隊轉移給國王衛隊」的命令，以及2017年頒布的法律法律，「國王可以掌控王室全部財產而不受國會監督」。除此之外，學生還反對國王支持任何軍事政變，這是對皇室的主訴求。因為2014年最後也是國王同意，軍政府才取得合法性。

▲▼ 泰國總理巴育批學生訴求「太超過」。（圖／路透）

▲ 泰國總理巴育批學生訴求「太超過」。（圖／路透）

泰國王室拒絕回應學生的抗議活動，也不對君主制作任何評論。總理巴育對記者表示，他知道很多人是為了國家好，但學生的要求真的「太過分」。他6月曾警告抗議者不要以「修改君主制」為訴求。

法政大學發表公開聲明，對學生提出修改君主制表示歉意，儘管大學支持言論自由，但不會容忍「關於君主制且會影響人們感情」的說法，將展開法律行動。王室也要求幾家媒體刪除對學生抗議的報導。

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