　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國學運領袖「示威前夕」遭逮　推特瘋傳逮捕畫面！　高舉「3指手勢」抗議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

巴利的朋友把他被警察逮捕的過程拍下並上傳臉書，隨後大批支持者聚集在警局外為巴利支持打氣，推特上救救巴利（#SaveParit）成為熱門標籤。 這並非泰國警方近日第一次逮捕參與學生抗議的人士，8月7日，擔任律師的異議人士阿農（Arnon Nampha）以及抗議學生帕努彭（Panupong Jadnok）都被控犯了刑法116條的煽動罪、違背緊急狀態下不准大型集會的規定以及阻礙交通等7條罪名而遭到警方逮捕，不過兩人隔天就被釋放。

▲知名的學生運動領袖巴利（Parit Chiwarak）遭警方逮捕。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷15日專電

泰國學生抗議浪潮不斷，就在16日即將再有大型抗議示威的前夕，泰國警方逮捕了知名的學生運動領袖巴利，罪名包括煽動、攻擊以及舉辦可能會散布疾病的集會。

學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）7月18日晚間發起活動，號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議政府施政並提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。

當天聚集2000多人，為2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。隨後在全泰國各地掀起大小不一的學生抗議浪潮。

▲▼泰國學生大型示威。（圖／路透）

▲▼泰國學生大型示威要求政府改革。（圖／路透）

▲▼泰國學生大型示威。（圖／路透）

3000多名泰國學生和抗議人士8月10日晚間聚集在法政大學（Thammasat University）位於曼谷北郊的蘭實（Rangsit）校區，當晚有學生代表在台上念出10點聲明，要求改革王室。

16日晚間由學生團體自由青年轉型而來的自由人民（Free People）將再度在民主紀念碑前舉行大型抗議活動，由於10日晚間的學生抗議活動觸碰了敏感的王室議題，各界繃緊神經、嚴陣以待。

▲▼知名的學生運動領袖巴利（Parit Chiwarak）遭警方逮捕。（圖／路透）

▲學生運動領袖巴利（Parit Chiwarak）遭警方逮捕。（圖／路透）

就在16日的抗議前夕，泰國警方昨天晚間在曼谷北郊一場抗議活動舉辦之前，逮捕了要前往參加抗議、知名的學生運動領袖巴利（Parit Chiwarak），罪名包括煽動、攻擊以及舉辦可能會散布疾病的集會。

巴利的朋友把他被警察逮捕的過程拍下並上傳臉書，隨後大批支持者聚集在警局外為巴利支持打氣，推特上救救巴利（#SaveParit）成為熱門標籤。

這並非泰國警方近日第一次逮捕參與學生抗議的人士，8月7日，擔任律師的異議人士阿農（Arnon Nampha）以及抗議學生帕努彭（Panupong Jadnok）都被控犯了刑法116條的煽動罪、違背緊急狀態下不准大型集會的規定以及阻礙交通等7條罪名而遭到警方逮捕，不過兩人隔天就被釋放。

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
沙灘上蹂躪洋妹！2男杖殺觀光客判死　「泰王慶生」減刑活下來
快訊／午後雷雨來了！10縣市大雨特報　防雷擊強陣風
童仲彥出身望族「當議員玩酒店紅牌」：自己拿鑰匙來找我都不重複
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國學運領袖「示威前夕」遭逮　推特瘋傳逮捕畫面！　高舉「3指手勢」抗議

南韓單日增166例創新高！與「教會群聚」有關...牧師號召12萬人上街抗議

沖繩疫情「爆炸性」擴大…6指標達最高等！　緊急事態宣言再延長

雨天撐傘愜意散步…下秒遭雷擊「貫穿鼠蹊部」　男子生殖器→燒雞！

英國超模自爆出演北韓政宣片　頂超濃妝「狂酸西方文化」！

沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　「泰王慶生龍心大悅」減刑直接活下！

梅根哈利「再買3億豪宅」！之前欠近億裝修費未償還...英國納稅人爆氣

對槓字節跳動！川普爆氣下令：90天內出售或分拆TikTok

國安法上路…谷歌宣布不再提供「用戶數據」給港府！　外媒：與中國畫上等號

中美關係瀕臨崩潰！CNN：台灣淪為「談判交涉籌碼」　權力鬥爭浮上檯面

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

泰國學運領袖「示威前夕」遭逮　推特瘋傳逮捕畫面！　高舉「3指手勢」抗議

南韓單日增166例創新高！與「教會群聚」有關...牧師號召12萬人上街抗議

沖繩疫情「爆炸性」擴大…6指標達最高等！　緊急事態宣言再延長

雨天撐傘愜意散步…下秒遭雷擊「貫穿鼠蹊部」　男子生殖器→燒雞！

英國超模自爆出演北韓政宣片　頂超濃妝「狂酸西方文化」！

沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　「泰王慶生龍心大悅」減刑直接活下！

梅根哈利「再買3億豪宅」！之前欠近億裝修費未償還...英國納稅人爆氣

對槓字節跳動！川普爆氣下令：90天內出售或分拆TikTok

國安法上路…谷歌宣布不再提供「用戶數據」給港府！　外媒：與中國畫上等號

中美關係瀕臨崩潰！CNN：台灣淪為「談判交涉籌碼」　權力鬥爭浮上檯面

永別羅姐！羅霈穎火化　Makiyo淚崩喊：快跟佛祖走

LIVE／馬來西亞1例「從台灣移入」　指揮中心14:00最新說明

房產成避險工具？專家坦言：疫情過後政府恐升息、加稅

游錫堃：習近平應以「人民至上」的心態統治　讓中共走向自由民主

罷韓四君子再度合體！　尹立：整個過程像極了愛情

家扶70周年慶暨扶幼館啟用　盧秀燕：盼協力共創孩子美好未來

來找熊讚玩！熊讚水樂園今開幕 60公尺山林滑水道台北市玩得到

男急匯36萬給「參戰受傷女網友」　警神回：我演過《絕地任務4.0》你信嗎？

被大卡車削車頂還能安然脫困　特斯拉大方商借Model Y給受傷車主

許孟哲女兒滿月了！　「歪嘴角偷笑被拍」萌翻網友：好像把拔

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

美軍售合約「 台灣F-16戰機」在列

華裔女職業撲克選手命案　案情大逆轉

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

閻麗夢：兩種病毒改造成新冠病毒

沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　泰王慶生大赦

白宮證實　川普弟病重住院

女模克洛伊秀性虐內衣　粉絲皮癢

國府欠債1.6兆　美議員：中國必須還

川普抱怨難洗頭　美國政府擬修法

白俄羅斯示威　卡車輾過示威者

北韓大赦！慶建黨75周年

她一駕駕就痛爆「做一次整周下不了床」

更多熱門

相關新聞

印度空難染疫者罹難　22搜救員也中獎

印度空難染疫者罹難　22搜救員也中獎

印度喀拉拉邦（Kerala）7日晚間發生重大空難，印度快運航空（Air India Express）一架載有190人的新冠肺炎撤僑專機，在大雨中降落時滑出跑道，當場斷成兩截，造成18人死亡。當地衛生部門在發現其中一名死者確診新冠肺炎後，要求所有的乘客、救難人員都必須進行檢測與隔離，目前傳出共有22名參與救難任務的人員檢測為陽性。

針孔到處裝！他偷拍洗澡截圖PO網

針孔到處裝！他偷拍洗澡截圖PO網

南海主權爭議　馬來西亞首度反對中國

南海主權爭議　馬來西亞首度反對中國

抖音母公司2年前開始審查印尼新聞

抖音母公司2年前開始審查印尼新聞

總統舞弊引發白俄羅斯全國示威　政府低頭了

總統舞弊引發白俄羅斯全國示威　政府低頭了

關鍵字：

泰國示威學運東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

美軍售合約「 台灣F-16戰機」在列

河北又有確診者！劉樂妍：得了新冠肺炎我就回台灣治療

正妹獨居「電費暴增5倍」天花板藏驚悚真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面