孩子就快生了...冷血男槍斃9個月孕妻　死者家屬控訴：他是為了小三

記者李振慧／綜合報導

泰國近來發生一起命案，一名男子因為喝酒和妻子吵架，竟然把已經懷有9個月身孕的對方射殺，犯案之後還偽裝成對方自殺，不過警方調查後判定男子就是凶手，死者家屬則控訴他疑似在外面有小三，才會狠心對孕婦下毒手，詳細案情目前仍在調查中。

事件7日凌晨1時30分發生在碧武里府(Changwat Phetchaburi)查安縣(Cha am)一處民宅，一名懷胎9個月的29歲孕婦被人發現陳屍在沙發上。37歲丈夫表示，當天他因為和朋友喝酒比較晚歸，後來又繼續在家門前喝酒，因為音樂放得很大聲，妻子便衝出來和他大吵一架，對方後來自行返回家中，沒多久便聽到槍聲。

男子說法遭到死者家屬反駁，因為死者懷胎9個月就要生了，根本不可能自殺，且之前也沒有表現出任何相關跡象。警方進一步比對彈道軌跡發現，子彈從死者額頭上方射入後腦勺，方向是從上而下、從前往後，不可能有人會採取這種方式自殺，故以蓄意謀殺的罪名逮捕丈夫。

男子10日被捕後否認所有罪行。死者家屬11日接受採訪時表示，由於被告的工作是村長助理，在當地具有很大影響力，如今對方已經保釋，令他們覺得非常不公平，希望有關單位能夠嚴加查辦還死者清白，也擔心被告可能會趁保釋期間逃跑。

▼老婆即將臨盆，男子竟然殘忍殺害她。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

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