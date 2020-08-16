未出席吳益政記者會　柯文哲轟賴品妤帶風向：干她什麼事！

▲柯文哲出席張瑞紘競總大會 。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長補選民眾黨候選人吳益政15日晚間召開敗選記者會，但民眾黨主席柯文哲並未陪同現身，民進黨立委賴品妤痛罵「推坑選這麼大的選舉直接閃人的喔」，批柯文哲「刻薄寡恩莫甚於此」。對此，柯文哲16日回擊，「包括賴品妤，其實我們的選舉干她什麼事，這種就是一樣出來帶風向啦」。

柯文哲16日上午前往台中出席張瑞紘競總大會，被問及賴品妤質疑未出席吳益政記者會，柯文哲回擊，他自己也非常清楚，目前整個台灣的媒體是執政黨相當有效的控制，所以常常會做這種叫帶風向，事實的真相是什麼？民眾黨作為一個小黨，資源有限，他在吳益政選前之夜掃街遊行完後，坐最後一班高鐵，再坐車到谷關已經是晚上12點多了，第二天要上梨山去跑行程，而且進梨山是有時間限制。

他強調，是在有限的資源下，去做最大利用，「那也不可諱言的，在現階段柯文哲還是最大的亮點，柯文哲來帶動整個選舉的氣氛，這也是一個不得已的選舉」。

柯文哲不滿表示，「所以其他政黨，他們資源豐富，可以在那裡講風涼話，我們這些沒有資源的，是用生命在拚命」，他要求黨的媒體組，去要求媒體改掉標題，「我覺得那什麼，再補一刀，講一大堆，我覺得是這樣，包括賴品妤，其實我們的選舉干她什麼事，這種就是一樣出來帶風向啦，然後標題...我也知道在目前媒體被民進黨完全控制的狀態下，這是沒辦法的事」。

柯文哲指出，「我們做我們該做的事」，他也不諱言是資源很少的黨，用全部的力量在盡量做，明天早上一樣，七點半準時在台北市政府上班，「這不是他們可以想像的」。

對於補選得票率與上次政黨得票率差蠻多，柯文哲說，昨天那場補選，高雄等於選了三次，2018年一次、罷免一次、再補選一次，中間還夾一個2020的總統大選，其實昨天選舉得票率，「我看起來都...都差不多預期的」，小黨在單一選區的狀況下，的確很容易被邊緣化，這他要去思考的地方。

至於是否影響到2022、2024規劃？柯文哲說，每次選舉完都會寫檢討報告，才剛剛結束，還是會請有參與的各方搜集意見，再去做個整理。