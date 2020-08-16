搭捷運狂瞄女乘客屁股！噁男下秒竟「掏夥伴」猛蹭　正義女目擊「帥氣制止」

▲男子於車廂內「露鳥」磨蹭前方女乘客，當場遭另名正義女乘客阻止。（示意圖／資料照）

記者陳羿妏／台北報導

金姓男子去年3月30日搭乘捷運淡水線從劍潭站前往台北車站過程中，於車廂內露出生殖器，並磨蹭前方女乘客小花（化名）的臀部，而一名正義女乘客小君（化名）在旁見狀，立刻上前制止，報警處理。對此，日前台北地院依公然猥褻罪，將金男判4月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。

小君回顧事發經過提到，當時她看到金男站在車廂中央柱子扶手旁，不時低頭往下方看，露出生殖器後，便不斷磨蹭站在前方的小花，然而，小花完全沒發現自己的屁股遭到猥褻，小君見狀趕緊上前抓住金男，並請其他乘客按下緊急按鈕，報警處理，才順利制止金男。

金男僅坦承該時間有搭捷運，但否認露出生殖器，其辯護律師則稱，依車廂監視器畫面、小君證述，無法清楚辨識金男有何公然猥褻行為，另外，一般人搭乘捷運時，基於禮貌隱私不會刻意觀察他人腰部以下動作，小君當天與小孩同行，其視線注意小孩身上，應該是小君誤判金男猥褻。

對此，法官勘驗現場監視器畫面後，採信小君說詞，認為若有人於車廂內做出異常舉動，絕對會吸引他人目光，況且小君當天有帶小孩，正常來說會多加注意，避免孩童目擊暴力、猥褻場景，金男辯護人的說詞明顯違背常理，因此審酌後，依公然猥褻罪，判金男4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。



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