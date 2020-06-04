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社會 社會焦點 保障人權

3子爸夜拆紗門偷拍熟睡女　手電筒一開卻亮醒弟弟

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記者黃翊婷／新北報導

在工廠上班的阿揚（化名）去年5月及8月在新北市三峽區對路過女子裸露生殖器，還曾闖進民宅，打算用手機偷拍正在熟睡的美美（化名），結果手電筒一開反而驚醒對方的弟弟，嚇得立即騎車落跑。新北地院法官日前依公然猥褻罪、侵入住宅罪判處他拘役90日，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿揚否認偷拍美美。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

30歲的阿揚去年5月中旬及8月下旬跑到新北市三峽區某巷弄內，假裝在路邊上廁所，等到有女性路過，隨即朝對方裸露生殖器。受害女子嚇了一跳，回家立即告訴家人，父親馬上衝到巷口，果然看到阿揚又將褲子脫下打算嚇人，氣得報警處理。

然而，警方一查，發現阿揚在這之前曾闖入新北市某民宅，當天凌晨2時許他騎機車經過某住宅，鎖定目標之後先將車停到附近的學校，接著徒手破壞紗門的紗網，開鎖進到屋內後，發現美美正好在房間裡睡覺，為了方便偷窺，他打開手機的手電筒照明，反而驚動美美的弟弟，只好放棄並逃離現場。

▲▼床,被子,床單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美美的弟弟被手電筒的光線驚動，這才發現有陌生人闖入家中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿揚落網後矢口否認偷拍，美美的弟弟也證稱，家中並沒有東西遭竊，「我看到他用兩隻手拿手機，但沒辦法確定有沒有拍照」。後來檢警調查阿揚的手機，也沒有發現任何與美美有關的影像或照片。

新北地院法官認為，阿揚為了一己私慾，不顧他人感受在路邊裸露下體，還闖進他人住處，實有不該，考量到他犯後態度尚可，已婚、有3名子女需要扶養，而且患有焦慮症及暴露症（已就醫），最後依公然猥褻罪、侵入住宅罪判處拘役90日，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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