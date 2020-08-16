高麗菜放冰箱45天！變身皺巴巴「枯黃落葉」　網看傻：根本化石





▲原PO把高麗菜冰在冰箱45天 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會把沒有料理完的食物冰到冰箱，可以延長保存期限，但冰太久可能會造成反效果。一名女網友把吃不完的高麗菜冰在冰箱，結果冰到忘記，過了45天之後，高麗菜就像「一團廢紙」，葉子泛黃老掉，瞬間成了「高麗菜奶奶」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，逗趣的詢問，「大家猜猜看，這顆高麗菜我冰多久了，冰到忘記了」。照片中，高麗菜的葉子有如枯黃的落葉，遠看也像是燒焦的紙屑，根本認不出本尊是高麗菜，所有人都看傻眼，以為放了至少一年，但原PO卻回答「只有45天而已！」

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網友們在底下紛紛留言，「最少有半年吧」、「這是燒到一半的蓮花嗎」、「為什麼妳的不是溶葉而是乾枯」、「這根本化石吧」、「乍看之下還以為是荷葉叫化雞」、「這應該是標本吧」、「廢紙高麗菜」、「我以為是阿嬤用紙包起來的寶貝」、「這從古墓裡偷出來的嗎」、「猛一看以為金紙燒一半」。

東京農業大學前教授德江千代子曾講述，高麗菜的水分是從中心開始流失，冷藏久了外層就失去水分，葉子會變得萎縮不再爽脆；若想放入冰箱冷藏保存，可以把外層的兩片菜葉剝除，用刀尖挖去菜心，在挖空的部分塞入浸濕的衛生紙巾，再用報紙把整顆菜包好，裝入塑膠袋，稍微封口，保鮮期約為兩週。