女山友攀登南湖大山跌落40公尺邊坡　左手骨折頭部受傷送醫

▲劉姓女山友攀登南湖大山不慎跌落邊坡受傷骨折，消防局申請直升機救援。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

一行20人登山隊伍12日前往南湖大山，其中一名劉姓女子於15日不慎滑落40公尺邊坡，造成左手骨折、頭部受傷，台中市消防局獲報原要申請直升機前往救援，經評估山中雲層氣候，改從花蓮申請直升機起飛，載至花蓮就醫。

台中市消防局表示，15日下午3時45分許，接獲李姓民眾報案，李男指出登山隊伍約20人從12日出發，預計15日返回雲稜山莊，隊伍行經和平區北一段14.1公里附近時，劉女（約56歲）不慎滑落邊坡約40公尺，傷者意識清楚，林姓領隊留在原地照看，其餘團員由他帶領繼續前往雲稜山屋，山上氣候有霧，沒下雨。

台中消防隊調派梨山消防分隊出動1車4人，太魯閣國家公園管理處1人、保安警察第七總隊1人，合計6人前往救援。同日下午登山隊伍回報，同行隊友有3人於登山路徑處留守，因墜落地點為一處碎石坡，已使用繩索將傷者固定於樹幹，傷者有左手骨折、頭部外傷等傷勢，意識清楚。

同日晚間7時許太管處指出，4名高山協作已順利抵達劉女位置，救援人員下切腰繞300公尺，已拉至步道，初步檢傷，除手部骨折外，頭部有撕裂傷，揹負至雲稜山屋，傷者髖關節疑似骨折，無法自己行走，預計當晚夜宿雲稜山屋。

今早台中市消防局原要申請直升機救援，經評估山上雲層，改從花蓮申請直升機起飛，傷者送往花蓮德興棒球場，載送至當地就醫。

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