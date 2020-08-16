夫撿「甕碗」回家第三晚就出事！一早急燒香道歉　她：手機訊號又滿格了

▲當時甕碗放在原PO家中的二樓角落。（示意圖／達志影像）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享老公以前很愛撿古物，沒想到有次撿到「甕碗」第三天晚上就發生事情，讓老公一大早急忙出門，把甕碗拿去還給主人。她說，「說也奇怪，自從甕碗拿走後，手機訊號又滿格了！」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團表示，當時甕碗放在家裡二樓角落，老公說那是一個大哥的阿嬤燒「腳尾錢」的碗，很久有一點歷史了。

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「我一開始也不以為意」，原PO說，住家旁邊有電信公司的基地台，所以訊號永遠是滿格，自從那甕碗放在二樓角落後，手機常發出沒訊號的「嘟魯」聲；在甕碗放在家中的第三天大概凌晨2時多，老公突醒來拿棒子去房間外看看，說聽到有人走路的聲音，叫她把房門關好。

▼自從撿了甕碗，原PO家中的手機常變沒訊號。（圖／示意照）

原PO指出，這時她馬上關上房門，靜靜地聽外頭有什麼動靜，突然手機無訊號的聲音響了，且四周非常安靜，靜到耳鳴，「很毛～我等老公等到睡著，隔天一大早，他馬上拿那個甕碗還給那位大哥，我問他為什麼一大早急忙拿去還？」

原PO老公表示，「昨晚沒查到有人，就在另一間房睡，結果夢中有一個綁著髮髻，穿著清朝衣服的阿婆在我們家二樓的走道，小碎步地走來走去，好像在找什麼東西。」

原PO老公馬上打給那位大哥形容阿婆的外貌，對方說那就是他阿嬤的模樣，「我馬上拿去還阿婆，我想那是她在找她的甕碗，並且跟她燒香賠不是。」原PO寫道，說也奇怪，自從甕碗拿走後，手機訊號又滿格了。

對此，許多網友留言，「東西千萬別亂撿，尤其是跟這類有關的」、「有點誇張⋯燒腳尾錢的都拿喔」、「有聽說甕缸最好不要放在家，也會招陰的。」