鄰居辦告別式！兒子拍手「是熱鬧陣」誤會了　一出門媽錯愕：燒到38度...

▲大部分的人從小都會被告誡，經過喪葬場合時不可以嬉鬧。（示意圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

經過喪葬會場時要嚴肅，不可以嬉鬧，但小朋友無心的一個舉動，還是惹禍上身！一位女網友在臉書《靈異公社》貼文，說有喪家的告別式隊伍從她家門旁過去時，兒子卻誤會是喜事，馬上大拍手、高興地說是「熱鬧陣」。結果一家人出門後，小孩突然就發高燒到38.1度，讓她很錯愕「原本出門前都好好的說……」

這位媽咪表示，她娘家在高雄，因為是鄰長，所以最近要幫忙發高雄市長補選單，發單子的時候就發現，家前、後街都有喪家，不過畢竟不打擾就相安無事，原PO便不以為意。結果後街喪家辦告別式時，隊伍從她家門旁過去，兒子誤以為是廟會那種「辦熱鬧」，就大拍手、高興地喊「熱鬧陣」。

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讓原PO錯愕的是，後來當天她帶兒子出去玩，到某個地方要進場，熱像儀竟顯示孩子高燒到38.1度，「我留下資料被趕回家……原本出門前都好好的說……」她也在留言處透露，小孩是真的發燒，不是外面氣溫高，「幫小孩洗澡就洗符水，帶去看醫生」、「我們娘家、夫家都是很虔誠信道教，只是小孩發燒的情況跟當下的時間點很離譜。」

看到貼文後，其他網友紛紛留言說是喪煞，「小朋友不懂是喪事、不可以這樣，結果去煞到」、「先去給醫生看看，如果不放心，再去收收驚」、「小孩不懂事犯煞了，最好去收驚，然後去跟喪家對往生者道個歉。應該就沒事了。」

還有人線上教學建議，「如果可以，用香腳三支（土地公廟、天公爐取）茉草六片、鹽一點點，用冷熱水全身擦拭，太陽下山前。希望對你有幫助，喪煞」、「用艾草，芙蓉加入鹽米，熱水泡開清洗除煞，若是能有淨符效果特好」、「煞到會要人命的！看醫生完再去喪家點個香說童言無忌求原諒，拿淨身符洗一洗，去大廟拜拜。」