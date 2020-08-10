守夜被丟石頭！坦克車發出「叩叩聲」走進看差點摔下山...真相毛炸

▲開著坦克車站夜哨，發現有人從後方丟石頭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

當兵時總會遇到許多稀奇古怪的事情，有些身上有靈異體質的人，特別容易撞鬼。一名網友分享爸爸年輕時當兵的故事，某次晚上軍隊開著坦克車出操演練，守夜時，發現有人會躲在暗處用小石頭朝他們丟，偶爾也會聽到小石頭砸向坦克的「叩叩」聲音，沒想到竟然是坦克車裡的冤魂在搗蛋。

原PO在臉書「靈異公社」發文，分享父親當兵時曾發生一段故事。當時士兵們站在坦克上守夜，發現夜裡的小樹林中，常常有人從暗處對他們丟小石頭，以為是小孩子的惡作劇，打算拿石頭反擊時，原PO的爸爸發現不對勁，馬上叫隊上的人「不要亂走、亂動！」

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▲阿兵哥原本以為是小孩子惡作劇丟石頭，得知真相後「感覺毛毛的」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

隨後原PO的爸爸發出指令，「要坦克們向中間靠攏，全部隊伍集合成一團」。當天雖然很平靜的度過，但是還是可以聽到小石頭砸向坦克車的「叩叩」聲，靜止的坦克車內，也不斷發出金屬被移動的碰撞聲。

隔天早上，父親前往昨晚阿兵哥被丟石頭的地方，結果差點跌下去，因為丟石頭的樹林後面是一個山崖，那個垂直的坡度根本無法讓人躲在那裡，「那些小石頭到底是怎麼從山谷上空丟過來的？」

後來爸爸詢問長官後得知，那幾台坦克經歷過真正的戰爭，「當初在越南打完仗後賣來台灣」，那一場戰爭死了很多人，有很多人被坦克壓死，所以冤魂很多，怨氣很深；坦克車內傳來的金屬移動聲，是因為當時負責填裝彈藥的士兵死在裡面，「所以直到現在，只要到了晚上，他們還會不停地重複生前的動作，繼續去填裝彈藥」。

網友們看完後紛紛表示，「還好啦，之前廣場停很多m113，半夜站安官會看到部隊集合」、「陸戰隊最可怕的裝甲車，是指揮部裡面（隊史館後方的一排水鴨子）」、「看來鬼也怕熱，大白天不敢出來作怪，晚上天氣涼了才出操」、「不管怎樣我得先做一件事，學長好，永遠忠誠！」、「我以前當兵修過M24戰車，也是2次大戰留下來的」、「亡者欠超渡」。