共軍台海軍演「可能發動奇襲」　專家警告：台灣不可掉以輕心

▲中共藉解放軍軍演刺激台海緊張局勢。（圖／視覺中國）

文／中央社記者陳韻聿台北15日電

中共對台除採政治施壓，近日還明顯提升軍事威嚇，卻遭美軍強勢因應。戰略專家指出，中共採「戰略敘事」大外宣公開威嚇台灣，反讓北京面臨更大困境，但共軍藉機發動奇襲的可能性依然存在，台灣絕不可掉以輕心。

共軍近日擾台行動，包括41年來訪問台灣層級最高、美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）在台期間，於11日有數架戰機陸續短暫逾越海峽中線；13日，共軍東部戰區宣布在台灣海峽和南北兩端進行實戰化演練。

不過，根據專門追蹤飛機動態的推特平台Aircraft Spots及美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）臉書粉絲團等所披露訊息，美軍13日從本土調派RC-135偵察機前往日本嘉手納基地。

接著，一架B-2A匿蹤轟炸機14日高調進行火力展示，由印度洋狄耶戈加西亞（Diego Garcia）空軍基地飛往澳洲北部德拉米爾（Delamere）空軍靶場實施遠距實彈投射，再折返印度洋基地；且在北澳極可能與來自關島安德森（Andersen）空軍基地的B-1B超音速轟炸機共同執行任務。

在此之前，11日有3架B-2A從懷特曼（Whiteman）基地經澳洲北部前往狄耶戈加西亞基地，飛行歷時29小時，沿途數架加油機提供空中加油。美國太平洋空軍（PACAF）13日證實相關訊息，並指出此一部署為支援「轟炸特遣隊」（Bomber Task Force）任務。

美國太平洋艦隊則發布新聞稿指出，「雷根號」航艦打擊群（The Ronald Reagan Carrier Strike Group）14日進入南海執行海上防空任務，以支持印太區域的自由與開放。此外，「雷根號」15日轉往菲律賓海進行部署。

國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲向中央社記者表示，中共公開傳達威嚇訊號反讓北京面臨更大困境，事實上也遭遇美軍以海空兵力強勢因應。

蘇紫雲指出，美軍持續落實「戰略可預期、戰法不可測」的機動部署嚇阻戰略，近期更強調由轟炸特遣隊與海軍艦隊共同執行嚇阻任務，而具突破防空網「第一擊」能力的B-2A匿蹤轟炸機，選擇此時在印太區域進行火力展示，可詮釋為向共軍傳達清晰戰略訊號。

蘇紫雲認為，美軍現階段對中共強力壓制，戰略態勢是 「圍而不打」，中共的回應方式則是「宣傳硬、手段軟」的間接路線；因此包括稍早渤海、雷州半島、海南瓊州登島軍演，以及東部戰區近日宣布的舟山、白沙島等軍演，內容都屬內海小規模戰術課目層級，是「操演」（drill），而非「演習」（exercise）。

亦即，共軍目前避戰，卻必須有所行動，以利對內宣傳、穩固政權，可謂「七分政治、三分軍事」，而「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）等「大外宣」平台則企圖藉「戰略敘事」（strategic narrative）手法影響台灣及他國輿論。

不過，蘇紫雲提醒，中共可隨時調整演訓規模，甚至藉機發動奇襲，而先降低對手警覺度、再展開侵略的策略在戰爭史屢見不鮮，台灣因此絕不可掉以輕心。