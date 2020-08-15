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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

3天武統台灣！美中情局前副局長：台海明年初恐有軍事衝突

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▲▼武統／2017年5月25日，澎湖漢光演習模擬解放軍攻台。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共是否真的會出兵武統台灣，是許多人關心的焦點。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國衛生部長阿札爾日前訪台，引起中國強烈不滿，加上美中關係日趨緊繃，讓許多人將焦點放至台海關係上，解放軍東部戰區發言人近日更聲稱，將在台灣海峽及南北兩端實戰化演練。美國海軍學院8月的《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）刊文指出，中國解放軍很有可能會在明年美國總統交接期間，也就是2021年1月19日至1月21日，以3天的時間解決台灣問題。

美國海軍學院在8月的《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）中，刊登了前中情局副局長麥克·莫雷爾（Michael Morell）及前參聯會副主席、退役上將詹姆斯·溫尼菲爾德 （James A. Winnefeld ）的聯名文章《The War that Never Was？》

文章指出，美國總統的交接期將在明年的1月19日到1月21日，此時美國的國力會下降，削弱國家在決策方面能力，因此中共中央政治局常委早已計劃在今年12月中展開「紅省行動」（Operation Red province）；另外他們也看準了美國早已習慣中國動不動就舉行軍演，因此打算明年1月初在東海舉行大規模軍演，來掩護在台海的軍事調動。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統交接期可能會讓國家決策力量下降。（圖／路透）

據悉，大規模的台海軍事調動可能包括，快速將解放軍軍隊調至台灣海峽，先攻占澎湖、金門和馬祖等離島，並同時部署潛艦在台灣海峽南北，封鎖台灣逃出的航路，再另派軍艦到東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣。除了具體軍事行動，中國也將派在台灣的間諜特工破壞台灣的軍事設備和國家關鍵設施，並癱瘓網路和媒體。

文章中也提到，到時中國可能會以強硬的「戰狼外交」，以物資和經濟壓力來換取禁止各國出兵協助台灣，同時也會威脅日本若支援台美，將會被視為與中國為敵。

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