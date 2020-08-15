「高雄市民一記響亮耳光！」　他酸李眉蓁「退化版韓國瑜」：妄想當市長





▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜和江啟臣站台。（圖／實習記者方敬攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長補選15日登場，由前行政院副院長陳其邁當選，拿下67萬1804票。面對國民黨候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，民進黨立委林俊憲直言，這是「高雄市民一記響亮的耳光」，如果國民黨做不到「在其位，謀其政」，就不要怪人民用選票連續賞兩次巴掌。

「高雄市民一記響亮的耳光」林俊憲15日晚間在臉書上提到，這是民主價值的展現，也是高雄市民再給國民黨的一次教訓。

林俊憲表示，從韓國瑜到退化版韓國瑜的李眉蓁，都不知道什麼叫做「忠於職守，做好本分。」做市長的不懂市政，做議員的不會質詢；卻一個貪求做總統，另一個妄想當市長。

林俊憲酸說，看來「食碗內，看碗外」是國民黨一慣的作風，但民意代表的位子是人民用選票賦予的。如果國民黨做不到「在其位，謀其政」，「並把人民的期許踩在腳下踐踏，就不要怪人民無法接受這樣的行為，用選票連續賞你們兩次巴掌。」

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