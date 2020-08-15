李眉蓁僅拿24萬票落敗　吳敦義：尊重鄉親選擇





▲吳敦義。（圖／實習記者方敬攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長補選15日登場，由前行政院副院長陳其邁當選，拿下67萬1804票。面對國民黨籍候選人李眉蓁以24萬8478票落選，前國民黨主席吳敦義15日晚間表示，「尊重鄉親選擇」，期望陳其邁清廉無私 、腳踏實地，讓高雄的未來更美好，市民的生活更富裕。

「高雄市長補選揭曉，尊重鄉親選擇！」吳敦義15日於臉書上表示，高雄市長補選結果已告揭曉，他對李眉蓁落選雖感遺憾，但這終究是高雄鄉親的選擇，「我們唯有尊重。」

吳敦義回憶道，自己在高雄服務8年半交到了很多好朋友，也為鄉親爭取不少的建設，有他開闢的道路、公園，也有他興建的焚化爐、國民住宅，以及要求設立的大學，和更換自來水管等。

吳敦義說，昨晚李眉蓁造勢大會的「臺糖物流園區」，也是當年他當市長時規畫的多功能經貿園區一部分。在附近的205兵工廠，他從當市長就開始要求遷移，一路緊盯到當副總統，現在205兵工廠已經決定要遷至大樹與203兵工廠合併，原地開發後將是高雄新的發展中心。

吳敦義提及，距離「夢時代」很近的亞洲新灣區，其中的高雄展覽館、旅運中心、海洋文化及流行音樂中心三大建設，也是我當行政院長，由中央全額撥款興建的。

吳敦義表示，無論是當市長還是當行政院長、副總統，他都很努力、認真打拼，這都是為了回報高雄及全國鄉親的栽培與愛護。

「今天補選的高雄市長產生了。」吳敦義說，對於高雄市以及277萬的市民而言，這個市長不只是主持今後2年多的市政而已，還要擘畫高雄未來發展的新藍圖。期望新市長清廉無私 、腳踏實地，讓高雄的未來更美好，市民的生活更富裕。

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