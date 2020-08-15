肉價誘人！廣西5男蒙面夜入養豬場　揮鋼管搶70頭種豬

▲大陸廣西5名男子到養豬場偷豬，遭警方逮捕後重回現場還原。（圖／翻攝自南國早報）

記者陳政錄／綜合報導

大陸豬肉價格居高不下，種豬成為歹徒的鎖定目標。近日廣西來賓市發生一宗罕見搶案，有5名男子趁著夜黑風高之際，蒙面潛入武宣縣一家養豬場產房，欲盜竊種豬，被值班人員發現後，還揮舞鋼管威脅，當面劫走70頭價值約13萬元人民幣的種豬，並將值班人員綑綁在欄杆後揚長而去。

《南國早報》報導，該起搶案發生在5日凌晨，警方於10日將5名嫌疑人抓捕歸案，依法刑事拘留，案件正在進行審理。

▲大陸廣西5名男子到養豬場偷豬，4人蒙面變裝潛入。（圖／翻攝自南國早報）

據了解，由於近年非洲豬瘟疫情嚴峻，雖大陸官方嚴控肉價飆漲，但生豬價格一直居高不下，使得歹徒動起歪心思，想要偷取健康的種豬牟利。

報導稱，8月5日凌晨4時許，廣西來賓市武宣縣公安局接獲二塘鎮六峰山林場某養豬場場長的報警電話。監視器畫面顯示，當天凌晨2時36分，4名身穿迷彩服、頭戴黑色頭套、手拿編織袋的男子潛入養豬場產房，分散將種豬裝入袋中欲脫走離開。

過程被值班人員發現後，2名歹徒持著削得鋒利的鋼管控制，另2人繼續將種豬裝袋運走，外頭還有一人在守車。做案後，他們將值班人員綑綁在走到欄杆處離去。

目前，警方在嫌疑人韋某光的養豬場內找到被劫走的鎖又種豬，經審訊後，已被抓捕的5人（4名劫匪、1人守車把風）對種豬搶案的犯罪事實均供認不諱。

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