雨神攪局高雄市長補選！雷雨胞旺盛⋯明西半部「午後都有雨」

▲明日西半部午後有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到日本南海的熱帶低壓影響，台灣周邊水氣略增，中央氣象局表示，今、明兩日午後雷雨胞較旺盛，下雨範圍略大，西半部都有明顯午後雷雨，明日若出外為高雄市長補選投票，務必攜帶雨具出門。

氣象局預報員劉沛滕表示，受到太平洋高壓影響，未來一周各地天氣依然炎熱，高溫都在32到35度間，其中大台北盆地、花東縱谷地區，都有機會出現36度高溫。

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劉沛滕表示，目前台灣周邊海面沒有熱帶擾動，在日本南方海面的熱帶低壓減弱，今日靠近台灣，不過低壓已不成形，僅略增少數水氣，導致今、明兩日午後雷雨胞較旺盛。

▲高雄市長罷免投票日（6/6）當天，高雄午後也下起滂沱大雨。（圖／記者李毓康攝）

劉沛滕指出，明日午後雷雨範圍較大，西半部午後都有明顯雷雨，花東、恆春半島則是不定時有短暫雷雨。周日起高壓增強，雷雨範圍縮小，僅山區、西半部近山區平地有雨。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，未來一周太平洋的大氣環流仍較穩定，台灣附近的天氣也在高壓環流下，會是較為穩定炎熱的天氣型態。不過須留意整個西太平洋高壓與西南季風的配置，是否有機會有季風低壓發展的機會，預期類似的穩定天氣將至少維持7到10天。