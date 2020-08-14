　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨神攪局高雄市長補選！雷雨胞旺盛⋯明西半部「午後都有雨」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面。（圖／記者李毓康攝）

▲明日西半部午後有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到日本南海的熱帶低壓影響，台灣周邊水氣略增，中央氣象局表示，今、明兩日午後雷雨胞較旺盛，下雨範圍略大，西半部都有明顯午後雷雨，明日若出外為高雄市長補選投票，務必攜帶雨具出門。

氣象局預報員劉沛滕表示，受到太平洋高壓影響，未來一周各地天氣依然炎熱，高溫都在32到35度間，其中大台北盆地、花東縱谷地區，都有機會出現36度高溫。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕表示，目前台灣周邊海面沒有熱帶擾動，在日本南方海面的熱帶低壓減弱，今日靠近台灣，不過低壓已不成形，僅略增少數水氣，導致今、明兩日午後雷雨胞較旺盛。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長罷免投票日（6/6）當天，高雄午後也下起滂沱大雨。（圖／記者李毓康攝）

劉沛滕指出，明日午後雷雨範圍較大，西半部午後都有明顯雷雨，花東、恆春半島則是不定時有短暫雷雨。周日起高壓增強，雷雨範圍縮小，僅山區、西半部近山區平地有雨。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，未來一周太平洋的大氣環流仍較穩定，台灣附近的天氣也在高壓環流下，會是較為穩定炎熱的天氣型態。不過須留意整個西太平洋高壓與西南季風的配置，是否有機會有季風低壓發展的機會，預期類似的穩定天氣將至少維持7到10天。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
男星「臉部憔悴凹陷」近照曝光！疑健康出問題
LIVE／李眉蓁選前之夜！歷任黨主席出席站台　韓國瑜將現身
鄭惠中潑漆李登輝遺照！「包包還有1顆未爆」　2警壓制畫面曝
慈善機構收到「孔地哲」1億善款　捐錢的人竟是「超級大咖男星」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丸莊聯名霹靂布袋戲推出「素還真醬油」　首批限量2000瓶　

切片芒果發出嗆鼻味！他驚見老闆「俐落手法」傻了　網笑炸：加味不加價

進站98加滿「結帳變只加300」！賓士哥強硬離去　打工媽飆淚...網氣炸了

女友分手2年！魯蛇哥「月收35K→120K」完美報復　網驚見職業...狂搖頭

返鄉人潮湧現！民眾塞滿高鐵左營站月台、手扶梯　網狂喊：還不快跟上

雨神攪局高雄市長補選！雷雨胞旺盛⋯明西半部「午後都有雨」

疫情影響營收銳減　大型柴油車汰換申請延長至1年

辣正妹夏天不敢穿比基尼！尷尬曝「微笑線黑嚕嚕」　醫3招讓妳超敢秀

Google地圖導航！駕駛哥一聽問號「是在哭幾點？」　網秒懂笑：向東北～

台中要準備儲水了！西屯、南屯22日停水23小時　4230戶受影響

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

馬丁玩遊戲「划水超快」敵隊傻爆眼　黃鐙輝有夠興奮：他會衝浪！！

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

丸莊聯名霹靂布袋戲推出「素還真醬油」　首批限量2000瓶　

切片芒果發出嗆鼻味！他驚見老闆「俐落手法」傻了　網笑炸：加味不加價

進站98加滿「結帳變只加300」！賓士哥強硬離去　打工媽飆淚...網氣炸了

女友分手2年！魯蛇哥「月收35K→120K」完美報復　網驚見職業...狂搖頭

返鄉人潮湧現！民眾塞滿高鐵左營站月台、手扶梯　網狂喊：還不快跟上

雨神攪局高雄市長補選！雷雨胞旺盛⋯明西半部「午後都有雨」

疫情影響營收銳減　大型柴油車汰換申請延長至1年

辣正妹夏天不敢穿比基尼！尷尬曝「微笑線黑嚕嚕」　醫3招讓妳超敢秀

Google地圖導航！駕駛哥一聽問號「是在哭幾點？」　網秒懂笑：向東北～

台中要準備儲水了！西屯、南屯22日停水23小時　4230戶受影響

俄國滑冰正妹下腰脫衣「暴露雪乳」　未來想拍成人雜誌

19歲年薪100萬不算多！　大叔曝「台灣最狂年代」：掃地阿姨年終都有100個月

小琉球漁船封港爭生計抗議　21漁民被法辦…怒：我們像暴民？

電桿起火下秒748戶停電！現場驚見「身長1.5m」兇手...已被電爆躺地

中職／上半季奪冠不一定打總冠軍賽　丘總了解：下半季不能太差

蓋兒Gail翻唱MJ經典歌曲　慈善演出盼用歌聲療癒世界

口罩販賣機進駐北捷！免實名制、免登記每人限購1片售完為止

任內解決彰銀案？　財長蘇建榮：「成功不必在我」

湛藍海域驚見「滿滿寶特瓶」！知名婚攝目睹「變調的萬里桐」　怒揭遊客惡行

中職／富邦新洋投來了！　奇優拉入住飯店有跑步機

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

跳級考上台大醫！網洗版仇富...釣出家境後段班台大妹

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

騎車躲太陽　5大罰單價碼曝光

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

當正職　檢舉達人一年賺80萬獎金

跟老天搶時間！花蓮女嬰抵達馬偕　救護車司機說話了

水上樂園抓比基尼妹！男學生疑被起底　校方回應了

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

更多熱門

相關新聞

返鄉人潮湧現！民眾塞滿高鐵左營站

返鄉人潮湧現！民眾塞滿高鐵左營站

高雄市長補選將在15日登場！左營高鐵站陸續湧現返鄉投票的人潮，晚上7點15分將會再加開一班全車自由座的南下列車，有網友還貼出盛況照，可以看到民眾有秩序的等待手扶梯，月台更是塞滿人，讓他直呼「還不快跟上！」

高市補選明登場！返鄉熱度輸罷韓

高市補選明登場！返鄉熱度輸罷韓

韓國瑜幫李眉蓁站台被評是「雙面刃」　連勝文：應該是雙節棍

韓國瑜幫李眉蓁站台被評是「雙面刃」　連勝文：應該是雙節棍

陳其邁選前之夜大雨　「兩年投三次」邁粉：不會累！

陳其邁選前之夜大雨　「兩年投三次」邁粉：不會累！

資深藝人對李登輝肖像潑漆　陳其邁批「不好的示範」：別再挑起社會對立

資深藝人對李登輝肖像潑漆　陳其邁批「不好的示範」：別再挑起社會對立

關鍵字：

高雄市長李眉蓁陳其邁雷雨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

李小龍死在「她」床上！41年後吐真相

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面